童子賢直言摺疊手機還有弱點 不會很快大流行

蘋果 （Apple ）打造摺疊 iPhone 流言不斷，日前才傳出蘋果因技術問題，決定擱置摺疊 iPhone 研發，現在又傳出，蘋果可能最快2026年就會推出摺疊 iPhone ，對此，和碩（4938）董事長童子賢今（21）日分析，不看好摺疊手機很快會大流行，且該產品在市場上沒有普及，自然是有它弱點，比如機身厚度或摺痕等都還有問題。

童子賢今日出席台北國際書展活動，媒體提問蘋果今年有沒有機會推出摺疊 iPhone，以及對相關產品趨勢看法，對此，童子賢表示，不對單一客戶及產品回應。

童子賢指出，自己有好幾支手機，是摺疊手機用戶，也有在用iPhone，兩者其實各有所長，自己使用摺疊機已經5-6年了，但他還沒有在市場上普及，自然而然是有它的弱點。

童子賢分析，比如說打開摺疊機之後，在原來摺疊的中間部分，你是期望他是完全平整的？還是希望他完全沒有接縫？目前市場接受度不一。

第二，摺疊機表面上可以摺疊起來，可是如果你整體手機容積如果沒有改變，摺疊起來只是長度變小，可是它的厚度卻變成兩倍，有些消費者會抱怨這樣對他負擔沒有改變太多。

他說，回過頭來看，目前摺疊手機在市場上還是少數的比例，這個比例反映出廣大消費者對它的價格、重量跟摺痕能不能接受，所以我不預期摺疊手機很快會變成大流行。

韓媒報導，蘋果對於摺疊手機不僅止於探索而是要積極達陣，可能最快2026年9月就會推出 iPhone 摺疊機 ，而且首年銷量目標雄心萬丈，訂定在5,000萬支，這水準遠高於目前的折疊機市場規模。

在此之前，中國大陸也一度傳出，蘋果雖正在加快折疊螢幕產品的研發，但因面板測試不過關，導致 iPhone 摺疊機項目又暫被擱置。