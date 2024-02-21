快訊

創校47年培育數萬工科人才 大漢技術學院宣布8月起停辦

柯文哲曾罵「不要臉的肥貓」 陳炯松被判還1439萬9千退職金

張宗憲轟「手指斷只賠3萬」 籃協：曾為他支付26.5萬就醫費用

商戰戲劇《商魂》首周取得中華電信影音雙平台收視第一

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

中華電信（2412）取得網路獨家首播的商戰旗艦大戲《商魂》上周在 MOD、Hami Video 播出後，勇奪雙平台戲劇收視排行雙冠軍，為2024年雙平台開播最快攀升至點閱冠軍的劇集。

中華電信指出，《商魂》開播前，即以極具戲劇張力的預告片進入 Hami Video 春節期間戲劇排行榜前十大，首集播出即刻攻占Hami Video戲劇人氣榜第一名。本劇改編自台灣官股公司民營化的經營權大戰，以高潮迭起的劇情、高規格美術設計，結合包括金鐘影帝傅孟柏、李國毅、邵雨薇等一線卡司，帶領戲迷重返1950年代的風華絕代。

中華電信 MOD、Hami Video 提供最多元的節目內容，繼引發追劇熱潮的台劇《八尺門的辯護人》後，再次推出網路獨家大勢台劇《商魂》，打造收看台灣優質戲劇的首選品牌。近期播出強檔戲劇包括：曹祐寧、黃冠智主演職人家庭劇《華麗計程車行》、王識賢、陳嘉樺、柯叔元主演醫療生活劇《生命捕手第二季》、李銘順、温昇豪主演新加坡劇《誰殺了她》及浪漫奇幻韓劇《聖水洞之吻》等多元豐富好戲。

中華電信指出，根據2023東方線上 OTT 影音平台調查，Hami Video 為「節目內容最多元」的本土 OTT，更是民眾心中收看「台劇或國片」的國內影視首選平台。

中華電信

延伸閱讀

挑戰今年營運創7年高 中華電郭水義：兆元市值近在咫尺

周曉涵喇舌情慾戲尺度大 「和家人看」網驚：謎片規格

傅孟柏周璇2女神！邵雨薇爆「小三真實面」：不要被騙

周曉涵伸舌露骨性愛畫面 民視23年頭一遭「一刀未剪」

相關新聞

商戰戲劇《商魂》首周取得中華電信影音雙平台收視第一

由中華電信（2412）取得網路獨家首播的商戰旗艦大戲《商魂》上周在 MOD、Hami Video 播出後，勇奪雙平台戲劇...

OpenAI 7兆美元打造AI帝國 童子賢：天馬行空的數字

OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）計劃籌集5至7兆美元資金，打造AI晶片帝國。對此，和碩（4938）董事長...

折疊手機市場成長趨緩！研調：蘋果是否投入成關鍵

根據研調機構集邦（TrendForce）研究顯示，2023年全球折疊手機出貨量1,590萬支，年增25%，占整體智慧型手...

英業達「智慧汽車」軟體供應商 VicOne 推新一代資安防線

英業達（2356）智慧汽車供應鏈中，主要提供車用資安方面服務的合作夥伴 VicOne 今（21）日宣布，推出新一代「xN...

聯發科將於 MWC 展示多項智慧型手機生成式 AI 應用

每年賦能全球超過20億台裝置的領先 IC 設計公司聯發科（2454），將於即將登場的世界行動通訊大會（MWC 2024）...

聯發科 Pre-6G 衛星寬頻等最新技術與產品 將在 MWC 2024亮相

IC 設計大廠聯發科（2454）將在2024世界行動通訊大會（MWC 2024）期間，以「Connecting the ...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。