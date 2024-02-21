商戰戲劇《商魂》首周取得中華電信影音雙平台收視第一

由中華電信（2412）取得網路獨家首播的商戰旗艦大戲《商魂》上周在 MOD、Hami Video 播出後，勇奪雙平台戲劇收視排行雙冠軍，為2024年雙平台開播最快攀升至點閱冠軍的劇集。

中華電信指出，《商魂》開播前，即以極具戲劇張力的預告片進入 Hami Video 春節期間戲劇排行榜前十大，首集播出即刻攻占Hami Video戲劇人氣榜第一名。本劇改編自台灣官股公司民營化的經營權大戰，以高潮迭起的劇情、高規格美術設計，結合包括金鐘影帝傅孟柏、李國毅、邵雨薇等一線卡司，帶領戲迷重返1950年代的風華絕代。

中華電信 MOD、Hami Video 提供最多元的節目內容，繼引發追劇熱潮的台劇《八尺門的辯護人》後，再次推出網路獨家大勢台劇《商魂》，打造收看台灣優質戲劇的首選品牌。近期播出強檔戲劇包括：曹祐寧、黃冠智主演職人家庭劇《華麗計程車行》、王識賢、陳嘉樺、柯叔元主演醫療生活劇《生命捕手第二季》、李銘順、温昇豪主演新加坡劇《誰殺了她》及浪漫奇幻韓劇《聖水洞之吻》等多元豐富好戲。

中華電信指出，根據2023東方線上 OTT 影音平台調查，Hami Video 為「節目內容最多元」的本土 OTT，更是民眾心中收看「台劇或國片」的國內影視首選平台。