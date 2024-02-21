NVIDIA攜手戴爾、 慧與和聯想推出全新的AI乙太網路平台

晶片大廠輝達（NVIDIA）今天宣布戴爾科技集團、慧與科技和聯想將率先在其伺服器產品線中整合用於人工智慧的NVIDIA Spectrum-X™乙太網路技術，以協助企業客戶加速生成式人工智慧工作負載。

戴爾科技集團、慧與科技和聯想預計於明年第1季度推出配備完整NVIDIA人工智慧堆疊的新系統。

Spectrum-X 專為生成式人工智慧打造，為企業提供了新型乙太網路，與傳統乙太網路產品相比，其人工智慧通訊網路效能可提高 1.6 倍。

三家頂尖系統製造商推出的新系統將 Spectrum-X 與 NVIDIA Tensor Core GPU、NVIDIA AI Enterprise軟體和NVIDIA AI Workbench軟體結合在一起，為企業提供透過生成式人工智慧實現業務轉型的建構區塊（building blocks）。

NVIDIA創辦人暨執行長黃仁勳表示，生成式人工智慧和加速運算正在推動一個世代的轉變，企業正在升級其資料中心以應對這些工作負載。加速網路是NVIDIA領先伺服器製造商合作夥伴推出新一波系統的催化劑，以加速過渡到生成式人工智慧時代。

戴爾科技集團董事長暨執行長Michael Dell表示，加速運算和網路是構建滿足大型語言模型和生成式人工智慧應用需求系統的關鍵。透過這項合作，戴爾科技集團和 NVIDIA 正在為客戶提供可快速、安全地從資料中提取智慧所需的基礎設施和軟體。

慧與科技總裁暨執行長 Antonio Neri 表示，生成式人工智慧無疑將推動多個產業的創新。這些強大的新應用將需要一個完全不同的架構來支援各種動態工作負載。為了使客戶能夠充分發揮生成式人工智慧的潛力，慧與科技正在與NVIDIA合作，構建具有所需功能、效率和可擴展性的系統來支援這些應用。

聯想集團董事長暨執行長楊元慶表示，生成式AI可以推動前所未有的變革，但對企業基礎設施提出前所未有的需求。與NVIDIA密切合作，聯想正在構建高效、加速的系統，配備了現代人工智慧應用所需的網路、運算和軟體。