快訊

想防止孩子花錢如流水 父母「3NG行為」絕對不能做

傅崐萁拂曉出擊卻突然縮手 「二字」之差遭周萬來擋下

國小兄妹每天「只睡6小時」很可憐？女主播挺家長：在學校已快樂8小時

NVIDIA攜手戴爾、 慧與和聯想推出全新的AI乙太網路平台

聯合報／ 記者簡永祥/台北即時報導
NVIDIA攜手戴爾、 慧與和聯想推出全新的AI乙太網路平台。圖/NVIDIA提供
NVIDIA攜手戴爾、 慧與和聯想推出全新的AI乙太網路平台。圖/NVIDIA提供

晶片大廠輝達（NVIDIA）今天宣布戴爾科技集團、慧與科技和聯想將率先在其伺服器產品線中整合用於人工智慧的NVIDIA Spectrum-X™乙太網路技術，以協助企業客戶加速生成式人工智慧工作負載。

戴爾科技集團、慧與科技和聯想預計於明年第1季度推出配備完整NVIDIA人工智慧堆疊的新系統。

Spectrum-X 專為生成式人工智慧打造，為企業提供了新型乙太網路，與傳統乙太網路產品相比，其人工智慧通訊網路效能可提高 1.6 倍。

三家頂尖系統製造商推出的新系統將 Spectrum-X 與 NVIDIA Tensor Core GPU、NVIDIA AI Enterprise軟體和NVIDIA AI Workbench軟體結合在一起，為企業提供透過生成式人工智慧實現業務轉型的建構區塊（building blocks）。

NVIDIA創辦人暨執行長黃仁勳表示，生成式人工智慧和加速運算正在推動一個世代的轉變，企業正在升級其資料中心以應對這些工作負載。加速網路是NVIDIA領先伺服器製造商合作夥伴推出新一波系統的催化劑，以加速過渡到生成式人工智慧時代。

戴爾科技集團董事長暨執行長Michael Dell表示，加速運算和網路是構建滿足大型語言模型和生成式人工智慧應用需求系統的關鍵。透過這項合作，戴爾科技集團和 NVIDIA 正在為客戶提供可快速、安全地從資料中提取智慧所需的基礎設施和軟體。

慧與科技總裁暨執行長 Antonio Neri 表示，生成式人工智慧無疑將推動多個產業的創新。這些強大的新應用將需要一個完全不同的架構來支援各種動態工作負載。為了使客戶能夠充分發揮生成式人工智慧的潛力，慧與科技正在與NVIDIA合作，構建具有所需功能、效率和可擴展性的系統來支援這些應用。

聯想集團董事長暨執行長楊元慶表示，生成式AI可以推動前所未有的變革，但對企業基礎設施提出前所未有的需求。與NVIDIA密切合作，聯想正在構建高效、加速的系統，配備了現代人工智慧應用所需的網路、運算和軟體。

NVIDIA 人工智慧 聯想集團

延伸閱讀

黃仁勳點名「台股9大超級巨星」 群益曾炎裕這樣看台股AI供應鏈

Nvidia雙喜！黃仁勳當選美國家工程學院院士 股價站上700美元

捕捉AI教父美食旋風！ 快跟著黃仁勳打牙祭 小吃愛店一次盤點

忙不過來！黃仁勳愛店川菜館「電話打不通」　店家發文致歉推「一方法」加速訂位

相關新聞

NVIDIA攜手戴爾、 慧與和聯想推出全新的AI乙太網路平台

晶片大廠輝達（NVIDIA）今天宣布戴爾科技集團、慧與科技和聯想將率先在其伺服器產品線中整合用於人工智慧的NVIDIA ...

聯發科次世代衛星寬頻 業界首見邊緣生成式AI影片將在MWC亮相

聯發科（2454）將在2024世界行動通訊大會（MWC 2024）期間，以「Connecting the AI-vers...

TV 面板報價反彈 市場看好友達、群創等供應鏈後市

TV面板在2月下旬報價續漲，2月以來漲幅1.6%，法人機構認為，主要係電視品牌廠考量後續大型運動賽事相關商機，而提前建立...

美股市值前10強大洗牌 AI「迅猛龍」霸榜達8家

人工智慧(AI)絕對是近年科技界最重要的亮點，每次新科技的爆發式成長，都會為資本市場帶來驚人表現，美股市值排名大洗牌也反...

陽明交大助聯電數位轉型 將開發半導體產能規畫系統

國立陽明交通大學今天指出，陽明交大工業工程與管理學系與半導體大廠聯華電子進行產學合作簽約儀式，宣示將聯合開發半導體跨廠區...

陽明交大助聯電數位轉型 合作開發新一代半導體產能規劃系統

陽明交大工業工程與管理學系與半導體大廠聯華電子（2303），雙方將聯合開發半導體跨廠區產能規劃優化系統，這項系統有助於找...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。