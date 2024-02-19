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售後服務再升級 晶睿推全球產品五年保固

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北即時報導

安控大廠晶睿（3454）宣布即日起旗下 VIVOTEK 網路攝影機及錄影機產品升級全球五年保固，符合業界最高保固標準，全力打造兼具高品質的產品及高效率的售後服務內容，更積極推動維修後仍可持續使用的產品標準，攜手客戶響應友善地球的經營理念，持續引領安防產業。

晶睿產品企劃處處長廖邦廷表示，晶睿憑藉先進研發力，深耕安防產業已超過24年，近年已將AI邊緣運算導入前、後端產品線，無縫接軌需求蓬勃的人工智能市場，顯示強大產品力。為了邁向更永續的企業經營，推出全球產品五年保固服務，展現對於產品品質的高度信心，更以品質力提高市場及客戶的高度信賴，未來將竭力優化與升級服務體驗，實現對客戶的永續經營承諾。

晶睿致力提升服務品質，針對售後服務之技術支援，制定嚴謹客戶評核機制，自2017年起已連續六年獲得超過90分的客戶滿意度，外部高度肯定也成為推動服務升級動力。近期更建立全球料件庫存管理與維修大數據系統，一方面可藉由透明資訊整合，優化內部處理效率，有助掌握整體服務流程；一方面即時性的系統資料，可讓客戶、維修夥伴隨時檢視售後產品報修狀態、問題進度、報表分析與結果，提供終端用戶高附加價值的服務品質，帶動產業升級。

為擴大產品保固、受惠更多合作夥伴，服務範圍將回溯自2024年1月1日起，凡由晶睿出貨之指定型號 VIVOTEK 網路攝影機及 VIVOTEK 網路錄影機，即刻啟動全球五年保固服務，並享有完善售後服務與技術支援，且亦適用於由晶睿授權經銷商所採購的晶睿通訊產品。

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