輝達交貨周期縮短 台鏈進補
輝達（NVIDIA）21日美股盤後公布上季財報前夕，傳出旗下AI晶片逐步打通供應不順瓶頸，交貨周期由先前的八到11個月，現在縮短為三到四個月。
隨著AI晶片供應吃緊狀況緩解，法人看好鴻海、廣達、緯創、緯穎等AI伺服器供應鏈出貨量將大增。
外電報導，根據瑞銀（UBS）最新報告，輝達大幅縮短AI晶片交貨周期（即客戶下訂單後到交貨的時間間隔），從去年底的八到11個月，縮短到了現在的三到四個月。科技媒體《tomshardware》報導稱，交貨時間縮短透露輝達的生產合作夥伴台積電正在擴大其CoWoS封裝產能，意味更好的供應和更快的速度履行訂單。這種效率可能會帶來短期收入和利潤的成長，因為公司可以在更短的時間內，運送更多產品。
業界表示，鴻海是輝達A100與H100板卡獨家供應商，並得最新的GH200訂單，同時是HGX、DGX等伺服器平台的供應商，市占率超過七成，許多產品甚至是獨家供應，受惠最大。
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