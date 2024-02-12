科技大老開書單／李世光 勾勒產業新境界

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹報導
工研院董事長李世光。本報系資料庫
工研院董事長李世光。本報系資料庫

對企業來說2024年仍舊是充滿挑戰的一年。然而，挑戰與機遇往往是一體兩面，工研院董事長李世光推薦讀者在過年期間閱讀《洞見未來：勾勒美好新境界》這本書，看見變局下產業的新機會。

李世光指出，50年來，全球經濟與社會情勢不斷變動，1970年代台灣退出聯合國，面臨石油危機、地緣政治，每次的挑戰都很嚴峻。然而，台灣產業以十足韌性不斷開疆闢土，在困局中找到新機會，發展出半導體、資通訊、自行車、紡織等舉世聞名的產業，讓台灣從勞力密集的產業結構，轉變為技術導向的科技大國，因此，只要產業保持這種韌性和創新精神，就有機會在當今局勢中突圍，再創成長。

他說，工研院做為台灣產業科技的先行者，必須預見未來趨勢，而《洞見未來：勾勒美好新境界》這本書正是集結來自產官學研各界翹楚，為台灣科技和產業發展，提供寶貴建議與洞見。

《洞見未來：勾勒美好新境界》以工研院「2035技術策略與藍圖」為主體，點出四大應用領域：智慧生活、健康樂活、永續環境、韌性社會，及支撐多元應用的智慧化致能技術。「面對全球政經局勢充滿變數，產業具有足夠韌性，才能迅速適應突發事件和變化」。

工研院 李世光

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