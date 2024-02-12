科技大老開書單／蔡明介 學「高效團隊」成功術

聯發科董事長蔡明介每年於農曆春節假期前，都會挑選好書推薦給公司高階主管，今年他選中的是商管暢銷書《高效團隊默默在做的三件事：Google、迪士尼、馬刺隊、海豹部隊都是這樣成功的》。

聯發科去年歷經產業庫存調整，今年蓄勢待發。聯發科執行長蔡力行表示，對於今年與明年都很有信心。他也提到，該公司先前即使在營運不是很好的時候，也沒有減緩研發投資，蔡明介與其有共識，在技術方面要當領先者，不能只做跟隨者。

在蔡明介與蔡力行領導下，聯發科即使面對景氣循環，腳步依然穩健。公司今年推薦《高效團隊默默在做的三件事：Google、迪士尼、馬刺隊、海豹部隊都是這樣成功的》中文版與英文版，而且還可選擇實體書或電子書。

此書中文版於2019年由先覺出版推出，作者是丹尼爾．科伊爾（Daniel Coyle），他是美國優秀的運動書籍作家，致力於研究運動界中成功者的致勝之道。

美國行銷大師賽斯．高汀盛讚《高效團隊默默在做的三件事》一書，「每一頁都有深刻想法，每個故事都會改變你的工作、領導方式，及你對世界的影響力！」作者剖析全球頂尖組織，教導讀者去建立有凝聚力、有企圖心的團隊文化；而無論是組織成員或領導者，掌握書中三大關鍵技巧，就能打造出強大的成功團隊。

作者首先談到的是打造安全感，其中提到的例子之一，就是Google看似什麼都沒做，就創造了上億元收益，還有打造與設計歸屬感等。作者在書中提到的一點是，如果邀請高績效團隊的成員去描述彼此之間的關係時，他們通常會使用相同的詞彙：「家人」，而且也會用相同的方式，描述他們對那些關係的感覺。

作者提到的技巧二是分享弱點，指出在小團體裡建立合作關係，及在個人之間建立合作關係等，超級合作者包括海豹部隊、正直公民喜劇團與粉紅豹等。最後，技巧三則是確立目標，提到包括嬌生公司的「信條」，以及培養領導力、鍛鍊創造力等課題。