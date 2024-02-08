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十銓營收／1月8.95億元 年增102% 歷史同期新高

經濟日報／ 記者徐睦鈞／台北即時報導

十銓科技（4967）公布1月營收8.95億元，年增 102.44%，為歷史同期新高，主要受惠客戶端需求持續挹注，顯示整體市場需求緩步回升，再加上原廠減產效應發酵，市場價格預計將持續上漲，而十銓科技所推出的高規格記憶體與儲存產品，預計在 AI 時代下發揮加乘的關鍵效益。

在記憶體原廠減產效應作用下，以及生成式 AI 應用帶動存儲空間需求大增，進而推升 AI 終端裝置搭載的記憶體容量及需求成長，1月營運己經開始明顯感受到價格上漲之趨勢。另外，在 PC 與 NB 終端客戶市場需求遞增加持下，可望帶動對量與價的成長空間，促使市場價格於本季持續走揚。

2024開春，十銓科技DDR5及GEN 5 SSD出貨量持續攀升，提高市場滲透率，同時公司同步以領先的產品技術拓展高規格策略性產品及工規存儲解決方案，搶攻市場品牌佔有率。隨著上半年DRAM及Nand Flash價格上漲，預估本季將可見另一波備貨需求回籠，十銓科技於今年開端即產能滿載，公司營收可望欣欣向「龍」，再續成長動能。

十銓 記憶體

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