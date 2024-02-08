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聯德控股-KY營收／元月4.12億元 年增47.7%

經濟日報／ 記者徐睦鈞／台北即時報導

聯德控股-KY（4912）8日公告113年1月份自結合併營收情形，1月合併自結營收4.12億元，較去年同期增加47.71%。

聯德今年在 AI 伺服器、智慧手機以及車用市場等三方面均已取得新訂單。法人預估，該公司今年營收有望年增25%，獲利則較去年翻倍成長，每股純益上看7至8元，展望樂觀。

該公司去年營收46.6億元，年減22.2%；其中約有20%營收來自健身器材，30%營收來自電子相關（伺服器散熱、滑軌），50%營收則是車用相關，而今年多了手機散熱業務挹注，預料電子相關營收比重有望接近五成，整體營收也會顯著提升。

法人預估，聯德控股今年在新業務以及新客戶加持下，估計全年每股純益上看7至8元，營收則有望從46.6億元，擴大為至70億元以上，營收將挑戰歷史新高。

智慧手機 營收

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