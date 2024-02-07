台灣大推認證盒裝二手機 搭配保固與周邊

台灣大哥大（3045）即日起推出全台唯一「認證盒裝二手機」，附贈全新高階配件組，搭配業界最長12個月保固，首創綁約5G資費，月付1,399元，即可0元將優質二手iPhone 14帶回家。

根據環境部統計，超過5成民眾換機後，舊機閒置在家中，台灣大看見永續商機，更希望鼓勵民眾珍惜資源、延長手機使用周期，由台灣大專業團隊嚴格把關，每一支「認證盒裝二手機」保證全機原廠零件、電池效能近9成、機身外觀9成新，首批數量有限，今(7)日起開放myfone網路門市預約登記，2月19日在myfone網路門市限量開賣。

台灣大個人用戶事業商務長林東閔表示，研調機構IDC(International Data Corporation)統計，2023年全新智慧手機出貨量下降3.5%，但二手智慧手機市場卻逆勢成長近10%，通膨導致新機價格攀升，二手機市場極具發展潛力。台灣大結合電信本業，持續推動舊換新，2023年舊機回收數量逾4萬支，較2022年增四倍，推動「認證盒裝二手機」，號召消費者響應循環經濟，延續手機使用周期，並配合舊換新回收，持續強化舊機利用，從消費面帶動綠色、低碳、循環的發展模式，為顧客、企業、環境創造三贏。