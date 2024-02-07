兩大記憶體廠展望今年！華邦電看景氣走出谷底 旺宏上半年保守以對

記憶體大廠華邦電（2344）今日結算的2024年01月合併營收為新台幣64.03億元，月減少1.61%，但去年同期增加31.05%。

華邦電總經理陳沛銘稍早主持法說會表示，SLC NAND及利基型DRAM等市場需求正逐步好轉，顯示庫存調整已經告一段落，後續更有機會迎來價格升溫需求。

陳沛銘指出，DRAM市場先前的市場需求不佳，且價格同樣受到衝擊，不過目前市場需求正逐步改善，利基型DRAM市場因主要記憶體大廠正全力搶攻DDR5高階市場，讓利基型DRAM需求不斷升溫，預期今年第1季需求將可望比去年各季都還好，且在物聯網、網通、監控及電視等市場需求推動下，後續可望會有突破性的價格成長態勢。

相較旺宏則保守看待上半年。旺宏總經理盧志遠表示，受到客戶庫存調整進度遲緩，產能提升速度受限，旺宏今年營收應和去年相近，因此仍是不好的一年。不過他認為，首季應是旺宏的營運谷底，目前靜待第2季後的未來的三季，景氣回升速度是否比預期還快。

慮志遠接著說，在景氣下行的調整期，旺宏也有令人振奮的訊息，包括與IBM持續合作下世代PCM（相變化記憶體），IBM已在去年8月及10月分別發表處理器及AI晶片將搭載PCM，未來雙方合作，將藉由IBM對企業級固態硬碟（SSD）的了解，以及旺宏在記憶體累積厚實的技術，雙方在未來企業級SSD領域，共創雙贏。

此外，旺宏新一代的45奈米 3D NOR（編碼型）和192層 NAND（儲存型）快閃記憶體，也將可於今年第3季及第4季送樣給客戶。而且旺宏今年在NOR及小容量NAND 和ROM的價格策略仍維持平穩，不會隨同業殺價起舞。旺宏仍看好公司產品在汽車 、工業和醫療三大應用，主因品質優勢，只是最近車市仍在調整庫存中 。

旺宏今日公布內部自行結算之2024年1月份合併營收為19.14億元，較上月合併營收18.33億元增加4.4%，較2023年同期合併營收新台幣22.12億元，減少13.5%。