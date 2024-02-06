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鴻海台灣女子職業高爾夫選手錦標賽 7國90位選手出線

經濟日報／ 記者蕭君暉/台北即時報導
2024鴻海台灣女子職業高爾夫選手錦標賽選手名單公佈，來自7個國家90位菁英選手出線，競逐高達14分冠軍世界積分。鴻海／提供
2024鴻海台灣女子職業高爾夫選手錦標賽選手名單公佈，來自7個國家90位菁英選手出線，競逐高達14分冠軍世界積分。鴻海／提供

由台灣女子職業高爾夫協會主辦、鴻海（2317）科技集團冠名贊助的「2024鴻海台灣女子職業高爾夫選手錦標賽」即將於2/22(四)至2/25(日)在東方高爾夫球場舉行。 主辦單位今（6）日公布參賽選手名單，包含台灣在內，總共有來自7個國家、90位菁英選手出線！

本次賽事預計將有5位世界前百名選手與日、韓、台、泰、澳、中 6大巡迴賽曾奪冠的好手，以及2023年中巡、泰巡賽獎金后來台挑戰，共同競逐 高達14分的冠軍世界積分，這也將是台巡單獨認證賽事史上最高，僅次於日本正 巡賽(15分)以及韓巡賽(19分)。

「2024鴻海台灣女子職業高爾夫選手錦標賽」為TLPGA史上選手規格最高、 世界排名積分最高、賽事獎金最高的比賽，也是台灣史上第一場單獨認證破百萬美金的台巡賽事。

TLPGA理事長劉依貞特別表示：「這次感謝鴻海支持，如願在台舉辦選手錦標賽，也因台巡持續接軌世界的規格，獲得眾多世界好手青睞，非 常期待一睹球后們在台灣爭冠的精采賽況，我相信真的能一起將台灣職業女子高 球的水準持續推向世界。」

一窺陣容堅強的選手名單，國際選手以世界排名第40、來自韓國的任津希(Jin-Hee IM)為首，在去年打出生涯最佳成績，拿下4冠，日本選手則以世界排名49、 年僅19歲就在去年奪下5冠的櫻井心那(Kokona SAKURAI)領軍，與分別在2023 年，2022年日本JLPGA錦標賽選手權優勝的神谷空(Sora KAMIYA)和川崎春花 (Haruka KAWASAKI)前來挑戰冠軍金盃；來自澳巡的韓籍選手崔羅賓(Robyn CHOI)去年10月也拿下生涯職業首冠，本屆賽事充滿6大巡迴賽冠軍好手。

此外， 台灣球迷所熟知的台巡及泰巡賞金后「PK」帕查拉朱達(P.K. KONGKRAPHAN)以及中巡賞金后雪曼(Sherman SANTIWIWATTHANAPHONG)也將參賽。

台灣選手部分，即將進軍日巡正巡賽的「最強新人」吳佳晏攜手日巡學姊蔡佩穎、姚宣榆與今年將再次挑戰日巡的劉嬿，共同競逐后冠外，仍在LPGA闖蕩的徐薇淩、李旻、程思嘉，新世代球后侯家姊妹侯羽桑和侯羽薔，還有正式回歸美巡賽場的台灣球后曾雅妮也將共同出擊，歡迎球迷們一同到球場，為選手們加油！

被視為日巡「最強新人」的台灣選手吳佳晏，是本次賽事冠名贊助商鴻海科技 集團的贊助選手。剛拿下日巡次巡賽賞金后的吳佳晏氣勢滿載，目標將冠軍留在台灣！這段時間吳佳晏也特別著重短桿練習，提高自己在果嶺上的穩定度。提到爭冠路上最重要對手，吳佳晏特別點名日籍選手櫻井心那，她說：「這場比賽還是會以櫻井為目標，畢竟去年的日立盃就是敗在她的桿下僅拿下第2，這次重回東方球場比賽，希望可以擊敗她拿下好成績。」

在鴻海的支持下，台灣選手有機會與世界好手一較高下!本次賽事特別顧問、 台灣傳奇女子高球選手涂阿玉表示：「有高等級的賽事自然能激勵台灣的女子球員們，希望大家能好好加油，發揮自己平常所學，認真打出每一桿。同時也觀察 其他好手的球技，認真思考自己需要加強的地方，持續進步!」

2024鴻海台灣女子職業高爾夫選手錦標賽選手名單公佈，來自7個國家90位菁英選手出線，競逐高達14分冠軍世界積分。鴻海／提供
2024鴻海台灣女子職業高爾夫選手錦標賽選手名單公佈，來自7個國家90位菁英選手出線，競逐高達14分冠軍世界積分。鴻海／提供

高爾夫 鴻海

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