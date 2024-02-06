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智慧局公布2023年專利百大 台積電以1956件八連冠

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
台積電。路透
台積電。路透

經濟部智慧局公布2023年專利申請及公告發證統計排序，在發明、新型、設計三種專利申請方面，本國人由台積電以1956件八連冠，外國人由南韓三星電子以978件首次榮登榜首，雙雙打破歷年最高紀錄；三種專利獲證方面，由台積電1040件及美國應材591件分居本國人及外國人之首。

智慧局表示，台積電自2016年起三種專利申請量連續8年高居首位，2023年申請1956件成長28%，與三種專利排序第2的聯發科（544件）、排序第5的南亞科（373件），申請量均創歷年新高，排序第6的英業達（330件）創近10年新高，年增14%，排序第10的台達電（270件）創近15年新高，年增32%，表現亮眼。

智慧局表示，2023年本國人百大三種專利申請12922件，年增1%，連續7年成長；發明專利（9,982件）成長4%，主要是因企業和研究機構申請量上升，惟新型專利（2273件）、設計專利（667件）分別減少6%及16%，除了企業在新型專利成長1%外，多因學校、研究機構表現較為疲乏。

智慧局指出，本國有6家銀行進入三種專利申請百大，其中合作金庫以223件連續2年奪得銀行首位，創歷年所有銀行專利申請件數最高紀錄，兆豐銀行195件、中國信託144件緊接在後。在發明專利方面，合作金庫亦以35件躍居銀行第1。

智慧局也說，進入本國人三種專利申請百大的24所學校中，城市科大（140件）連續4年排名榮登各校之首，申請以新型專利為主，在發明專利方面，成功大學以114件申請居冠，其次是清華大學（98件）、陽明交通大學（91件）；排序學校第4的勤益科大（88件），則是技專校院之首。

在研究機構方面，智慧局表示，有3個機構進入本國人三種專利申請百大，工研院（315件）排序第8，自90年起連續23年居各研究機構之冠，其次是金屬中心（101件）排序第34，紡研所（42件）排序第90。

南韓三星電子以978件首次榮登三種專利申請首位，年增45%；其次是美國應用材料（779件）、美國高通（639件），前十大申請人中，南韓三星電子、排序第4的日本東京威力（555件）、排序第6的南韓韓領（454件）、排序第7的荷蘭ASML（309件）、排序第10的美國蘭姆研究公司（264件），三種專利申請件數均創歷年最高。

智慧局今天公布2023年專利百大，台積電以1956件八連冠。圖/智慧局提供
智慧局今天公布2023年專利百大，台積電以1956件八連冠。圖/智慧局提供

三星電子 台積電

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