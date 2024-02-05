智原攜手英特爾、安謀 利用18A製程開發64核系統單晶片
ASIC設計服務廠智原（3035）於今（5）日宣布，與英特爾及安謀（Arm）合作，將利用英特爾的18A製程開發64核系統單晶片。
智原表示，這個創新的系統單晶片，整合Arm Neoverse運算子系統，此平台旨在協助客戶加速資料中心伺服器及高效能運算（HPC）相關ASIC和客製化系統單晶片的開發，並將進一步整合來自Arm Total Design生態系統的周邊IP，確保在英特爾18A製程順利整合和通過驗證。
智原指出，上述解決方案能簡化系統單晶片架構的前端設計流程，從而縮短整個晶片開發周期，預計將於2025年上半年推出。
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