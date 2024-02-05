快訊

超幸運！統一發票中獎清冊出爐 13位得主他僅花50元中千萬

台76線小貨車載水果遭撞 失控翻落高架橋墜邊坡...車上2人雙亡

超幸運！統一發票中獎清冊出爐 13位得主他僅花50元中千萬

智原攜手英特爾、安謀 利用18A製程開發64核系統單晶片

經濟日報／ 記者鐘惠玲/即時報導

ASIC設計服務廠智原（3035）於今（5）日宣布，與英特爾及安謀（Arm）合作，將利用英特爾的18A製程開發64核系統單晶片

智原表示，這個創新的系統單晶片，整合Arm Neoverse運算子系統，此平台旨在協助客戶加速資料中心伺服器及高效能運算（HPC）相關ASIC和客製化系統單晶片的開發，並將進一步整合來自Arm Total Design生態系統的周邊IP，確保在英特爾18A製程順利整合和通過驗證。

智原指出，上述解決方案能簡化系統單晶片架構的前端設計流程，從而縮短整個晶片開發周期，預計將於2025年上半年推出。

晶片 智原 英特爾

延伸閱讀

搶AI大商機…台積電、日月光強攻矽光子 與英特爾別苗頭

緯創、嘉澤 四檔帶勁

貝佐斯擬售亞馬遜持股

怎做有智慧的業界老二？半導體業大老讚聯電這2招 揪英特爾合作還能擺脫紅色供應鏈追擊

相關新聞

AI需求高漲 伺服器用DRAM 今年單機平均搭載容量帶頭衝

2024年市場持續聚焦AI議題，供應商也陸續推出AI高階晶片，隨著運算速度的提升，集邦科技今日出具報告指出，2024年D...

智原攜手Arm及英特爾 在18A技術共同開發64核單晶片

SIC設計服務暨IP研發銷售廠商智原（3035）今日宣布與Arm和英特爾合作，開發64核SoC於英特爾的18A製程。此創...

台積電熊本新廠24日開幕 張忠謀、岸田文雄有望出席

台積電（2330）日本熊本廠預計將於2月24日舉行開幕典禮，屆時除了董事長劉德音及總裁魏哲家之外，創辦人張忠謀及日本首相...

全球首款電競掌機 MSI微星Claw即日起開賣

全球高效能筆電領導品牌MSI微星（2377）宣布，首款電競掌機Claw搶先在台上市！MSI Claw是全球第一款搭載 I...

AI需求飆升 集邦：估2024年伺服器DRAM 內存年增17.3%

2024年市場持續聚焦AI議題，供應商也陸續推出AI高階晶片，隨著運算速度的提升，研調機構集邦（TrendForce）表...

工研院攜手產官研 聚焦電動車充電三大議題

為推動臺灣電動車產業發展，工研院攜手近60家產官研代表攜手合作成立的「臺灣電動車輛電能補充產業技術推動聯盟」於30日召開...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。