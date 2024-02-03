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緯創林憲銘：AI仍是今年科技主軸

聯合報／ 記者鍾張涵／台北報導

電子五哥積極擁抱ＡＩ（人工智慧）商機，ＡＩ伺服器雙雄緯創、廣達昨日在資金追捧下爆量一路長紅、雙漲逾百分之四，廣達董事長林百里日前在公司內部信中強調今年要「全面ＡＩ化」，並乘著ＡＩ的大風繼續「做龍頭」，代工大廠緯創董事長林憲銘昨指出，ＡＩ仍是今年科技發展主軸，包括硬體、軟體、服務、生態體系，都能為台灣產業帶來機會，他預言去年的「完美風暴」會延續至今年，今年整體經濟不特別看好，恐未有大成長，但也不至於衰退。

緯創昨日舉行旺年會，尾牙席開一千桌，祭出總獎金四千萬元。該公司手握輝達（Nvidia）、超微（ＡＭＤ）、英特爾（Intel）等大廠訂單，讓外資高盛、瑞銀、美銀今年來陸續給予「買進」評等。

林憲銘重申去年股東會說法，指出總體經濟、科技衝擊、環境永續、地緣政治衝突四大挑戰如同「完美風暴」，相信緯創能培養出企業韌性、安然過關。昨日他更進一步分析，ＡＩ已從過去專家使用為主的系統，轉入普羅大眾皆可使用的工具，未來更要擁抱ＡＩ。雖然人類仍憂心進展太快掌控不了、會迫害人類，但只要回過頭來看使用ＡＩ工具的初衷，ＡＩ仍可在特定領域提升生產力，是很好的工具。

緯創已在事業方向進行調整，林憲銘說，未來會持續投資ＡＩ、ＥＶ、能源、雲端服務，今年緯創資本支出達一百多億，較去年增加一成，今年最重要的任務就是保持企業韌性，台灣如果只做代工，對產業沒有太大加分，因此要切入科技服務、高度智慧化，提高毛利率

他說，台灣每一家同業都很厲害，都在嘗試、努力與進步，台灣產業已朝科技服務領域前進，必須繼續領先。

緯創去年第四季就通過將印度子公司以一點二五億美元出售予TaTa集團，等同宣告正式退出蘋果iPhone代工行列。緯創及其子公司緯穎因ＡＩ伺服器熱潮，前景備受矚目。

緯創去年全年營收八六六五點八三億元，較去年同期減少百分之十一點九七。但受惠ＡＩ伺服器等高毛利產品挹注，去年全年毛利率達百分之七點九，年增○點八二個百分點，創歷史新高；每股盈餘四點○八元，年增百分之一點七五，是二○一二年以來的近十二年新高。

伺服器 毛利率 緯創

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