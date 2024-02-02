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廣達年終開獎！員工平均領4個月 員工嗨喊：可以好好過年了

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
廣達董事長林百里、副董事長梁次震宣示今年集團將全面AI化。記者林俊良／攝影
廣達董事長林百里、副董事長梁次震宣示今年集團將全面AI化。記者林俊良／攝影

代工大廠廣達（2382）今（2）日發放年終獎金，一早便有員工開心的分享自己領到7個月的年終了，成為年前獎金開獎的最大贏家，更有員工透露，大部分的人平均至少都有領到4個月左右，相較同業而言，真的算是蠻大包的了。對此，引起網友熱烈迴響，還有人留言「有年終、又有分紅，超羨慕！」、「可以好好過年了！」吸引不少網友駐足留言、祈求內部推薦。

廣達昨（1）日宣布，將於今天發放獎金，最少2.5個月、最多上看七個月，共1萬名員工受惠。這是廣達近年來獎金最佳水準，等於員工年薪最高可達25個月。廣達董事長林百里、副董事長梁次震在兩人聯名發給員工的內部信中表示，廣達長期投入AI伺服器研發，因而順利搭上這班AI列車，加上全體同仁全力投入，掌握各種商機，雖然面對種種壓力，獲利仍然繼續成長，深深感謝大家。

據悉，廣達以往年發放獎金水準約二個月至五個月，前兩年加碼到約2.5個月至六個月，這次則為近年來最佳。若加上去年10月發放的分紅，在廣達當紅部門任職、表現好的員工，去年全年薪資最高可達25個月，惟實際可領金額仍依個別同仁到職時間及表現而有所調整，總計1萬名員工都可在年前領到大紅包。

廣達電腦。 記者吳康瑋／攝影
廣達電腦。 記者吳康瑋／攝影

AI 年薪 廣達

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