傳聞成真！ 橘子獲韓廠Nexon《波拉西亞戰記》代理權

市場傳聞成真！遊戲營運商橘子（6180）今（1）日宣布獲得韓國遊戲大廠Nexon最新手遊大作《波拉西亞戰記》台港澳獨家代理權，預計今年將在台正式上市，藉此衝刺業績成長。

據悉，《波拉西亞戰記》為Nexon史上最大規模、投入最大開發團隊的遊戲，為PC、手機跨平台大型戰鬥MMORPG，遊戲特色是具備高度擬真的3D風格，搭配高沉浸劇情的中世紀歐洲戰地世界觀，為玩家提供極致的遊戲體驗。

《波拉西亞戰記》去年3月在韓國上市初期即斬獲雙平台下載榜、App Store營收榜第一的佳績，深受韓國玩家青睞，每月營收貢獻相當可觀，預料在台推出後，有機會掀起一波熱潮，進而挹注橘子全年業績成長。

業界人士預估，由於《波拉西亞戰記》的遊戲規格絲毫不亞於《天堂M》，加上畫面精美，內容豐富，在韓國也創造出不少佳績，預料今年上市後，每月營收貢獻至少以「億元起跳」，將成為橘子繼《新楓之谷》、《天堂M》後，第三個營收主力產品。

橘子去年前三季每股純益3.36元，較前年同期每股純益7.19元衰退，主要原因來自沒有特別暢銷的新作出現，加上《新楓之谷》的大改版時間，完整貢獻業績是落在今年首季，因此去年獲利表現較為平淡。

不過，由於《新楓之谷》六轉大改版已成功引發玩家熱烈參與，消費力道甚至超乎橘子預期，因此橘子今年元月營收有機會爆衝，業績表現值得期待，加上史上最長寒假以及農曆年加持，預估橘子1、2月營收都有機會比去年同期大幅成長。

橘子去年12月營收6.67億元，月增11%、年減8%；累計去年度營收97.86億元，年減14%。法人預估，橘子今年在既有遊戲大改版以及新遊戲上市加持下，全年營收有望較去年大幅成長，展望樂觀。