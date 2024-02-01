因應全球營運成長 聯發科高層異動 布局接班梯隊

國內IC設計龍頭聯發科昨天舉行董事會，通過高層人事異動，現任總經理陳冠州即日起擔任總經理暨營運長，現任執行副總經理暨財務長顧大為，則升任共同營運長及執行副總經理暨財務長。這將是聯發科因應企業規模不斷壯大，採取新一波接班梯隊規畫，值得一提的是，具備財務背景的顧大為上位接掌共同營運長，將為聯發科全球化展開更細膩布局。

聯發科表示，董事會通過這項人事安排，主要是因應公司全球營運規模日益成長，強化經營團隊架構，由陳冠州升任總經理暨營運長，將帶領團隊更有效地達成集團的中長期策略目標。

新任共同營運長顧大為近年除財務、全球行銷等工作，已在全球車用市場開發、產能及先進製程等供應鏈管理領域，協助聯發科執行長蔡力行及陳冠州一段時間，後續會更深度協助蔡、陳兩人，進行公司全球營運策略規畫與執行。

陳冠州和顧大為幾乎是相近時間進入聯發科，陳冠州是交大電子工程研究所畢業，曾擔任聯電旗下的矽統科技工程師，二○一二年七月一日進入聯發科，年資十二年；顧大為比陳冠州早一年半年進入聯發科，美國伊利諾大學香檳分校畢業，曾任美商摩根大通投資銀行副總裁。

聯發科指出，設立營運長及共同營運長，是因應集團擴大所做訓練接班梯隊的規畫，擔任共同營運長的顧大為主要仍扮演分攤營運長的工作，組織架構並非雙首長的設計。

不過，陳、顧兩人日前共同出席聯發科位於竹北高鐵站前特區的辦公大樓動土典禮，並與董事長蔡明介和執行長蔡力行合影，似乎已預告兩人將擔負未來率領經營團隊達成集團中長期策略目標的關鍵人物，也是未來接班人選。

聯發科昨天也舉行線上法說會公布去年第四季每股純益十六點一五元，為五季來新高；去年每股純益四十八點五一元，遠低於前年的每股純益七十四點五九元。

蔡力行說，聯發科積極與全球客戶合作，尋求在旗艦級手機晶片、無線連結、企業級ASIC、車用電子及ARM架構運算領域的成長機會，其中幾項預計明年底量產，相信今年將是聯發科下一個成長階段的開始。