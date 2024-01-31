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崇越明將攜手新東向聯盟 與捷克產業代表簽合作備忘錄

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導

台灣半導體供應鏈推進歐洲區域布局，崇越（5434）預告，明（2/1）日將攜手新東向聯盟與捷克產業代表簽署合作備忘錄，當天也將由台灣新東向全球產學研聯盟協進會，偕同捷克經濟文化駐台辦事處、捷克台灣商會，邀請專家顧問和產業先進，探討捷克投資環境。

隨台積電（2330）計畫在德國東南方的德勒斯登設立12吋晶圓廠，帶動周邊國家半導體生態系發展，台灣相關半導體供應鏈在歐洲布局也成為焦點。

依據規畫，「捷克半導體投資商機說明會」預定明日上午於TICC台北國際會議中心盛大舉行，由台灣新東向全球產學研聯盟協進會，偕同捷克經濟文化駐台辦事處、捷克台灣商會，邀請專家顧問和產業先進，探討捷克投資環境。

依據規畫，該說明會預定並於會中與捷克國家半導體集群（Czech National Semiconductor Cluster）及企業代表崇越科技簽署合作備忘錄。崇越集團董事長郭智輝身兼台灣新東向全球產學研聯盟協進會理事長也將親自出席，另外捷克經濟文化辦事處主管 Mr. David STEINKE、捷克台灣商會會長黃鴻章以及外交部與經濟部官員、PwC 資誠聯合會計師事務所與輸出入銀行代表也預定出席。

捷克 半導體

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