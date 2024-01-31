搶搭AI商機 宇瞻推AI加值技術主打客製解決方案

生成式AI商機爆發，宇瞻(8271)將接棒群聯推出應用於AI伺服器的儲存及記憶體模組與客製化加值服務。 宇瞻總經理張家騉表示，面對此波AI商機，宇瞻近期將會採用群聯的AI人工智慧運算服務方案aiDAPTIV+，並以其運算架構為基底開發AI SSD與AI邊緣運算伺服器的加值技術服務。

張家騉指出，因為導入設計的客戶實際應用場景非單一情境，若有宇瞻已開發的加值技術例如降溫、延長讀寫壽命或是雲端管理等整套的AI服務方案，就能讓客戶在採用AI解決方案同時具有更多客製化選擇，更貼近邊緣運算的系統整合商對於AI應用的需求。

群聯執行長潘健成表示，AI應用要能大量且快速普及，如何解決中小企業的導入痛點是重點。群聯最新推出的獨創的AI人工智慧運算服務方案aiDAPTIV+，整合宇瞻開發的AI SSD與記憶體模組，再搭配AI伺服器，能為AI應用客戶或有AI落地運算需求的企業，有效降低投入AI服務硬體建構成本。此外，群聯的aiDAPTIV+也跟宇瞻的AOI系統進行完美整合，相信宇瞻的AI+AOI客製化系統服務將能有效助力工業自動化產業升級。

滿拓科技執行長吳昕益則認為，搭配群聯aiDAPTIV+技術及宇瞻記憶體模組解決方案的軟硬體完整解決方案Mentor Series GenAI訓練工作站，預期可協助宇瞻將各式AI應用落地，進而建構內部的AI知識管理系統。這不僅代表宇瞻的儲存與記憶體模組適用於AI應用運算，未來也能將這些AI整合技術服務，透過客製化方式協助宇瞻全球的夥伴與客戶，共同提升市場成長。

展望2024年，張家騉看好AI應用商機，因目前受限於AI加速卡以及中高階GPU晶片短缺而且建置成本高，如何讓企業無痛進入AI落地運算才是關鍵，最終也才能加速AI應用普及。宇瞻推出滿足邊緣運算的AI SSD加值服務與客製化智能光學檢測系統兩大新產品，主打SI(系統整合商)客戶與製造業者，以AI解決方案為宇瞻布局高速成長動能。