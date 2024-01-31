新漢建構開放式 AIoT 數位轉型共享共創平台

工業電腦大廠新漢（8234）長期深耕工業自動化與物聯網解決方案，近年逐步由純硬體製造商轉型為提供整合軟硬體應用服務的AIoT及工業4.0整體解決方案供應商。由於工業自動化、智慧機械與工業機器人產業長期為國際大廠主導，以鞏固自有技術、保護自身利益為優先考量，各自打造獨立架構的產業生態系，為打破此壁壘，新漢集團投入高額資源、歷時十年以開放標準，打通各獨立架構的整合開發環境，現已做到使用相同的控制器便能控制所有的智慧機械、工業機器人，並與產線及工廠監控系統整合，以建構基於開放標準通訊協議的智慧工廠。

與此同調，新漢集團於2015年起率先提倡基於開放標準架構之雲地整合物聯網應用服務開發平台，亦將主流雲端廠商的物聯網服務彙整於方案中，旗下子公司物聯雲（AIoT Cloud Corp. AIC），以「開放式AIoT數位轉型共享共創平台」的服務面對市場，開放相關的軟體套件免費下載，使用者可以免費體驗、二次開發，甚至無痛創業。新漢集團帶頭做起，期盼與產業夥伴攜手合作，打造共享、共創、共榮的交流生態系，為台灣創造下一個產業蓬勃發展的「AIoT新創時代」。

2024年AI熱度持續，從ChatGPT生成式AI崛起、消費性電子大廠推AI PC、接續近期AI手機等主題相繼亮相，話題雖熱但目前主題圍繞在以內容生成為主的範圍，終端消費者的AI垂直應用市場尚未成形。

新漢集團董事長林茂昌表示，未來AI生態系的延伸終將在最貼近基礎建設與自動化領域得以完整發揮其價值，有應用價值的資訊、大數據、感測器資料，透過Edge AI運算平台，將來自於現場運作中的裝置、設備以及資產，做即時特徵資料蒐集傳輸與模型推論應用，會在智慧交通、智慧零售、智慧機械以及智慧製造等市場發酵，而要實現此願景的前提便是業界有共識共同建構一個基於開放標準，可分工合作、相容相通的AIoT軟體平台與跨界整合生態系。

新漢集團以自有技術打通OT與IT層的數據湖與微服務平台 – NexDATA，將於今年四月在德國紐倫堡Embedded World 2024的軟體館(Hall 5)展出，以軟體實力回歸展覽現場，當中涵蓋更多集團軟體產品，包含子公司物聯雲的AIC物聯網嵌入式作業系統、OT原生的全階層式資安防護方案、產品生產及碳盤查雙履歷追蹤方案等各式AIoT軟體組合，以「免付費軟體套件下載」的開放式AIoT數位轉型大平台，提供軟體開發商(ISV) 、開發者、使用者、以及研習者一個「無痛創業」、「二次開發」、「免付費應用」的共享共用平台資源，將能幫助需求者大幅縮短產品開發時程，平台如手機App般可簡單快速上手。

新漢集團持續布局未來，看好未來AI落地在IPC產業的實際應用，正持續強化各事業群Edge AI的軟硬體整合應用服務，未來藉由串接起開放式AIoT數位轉型共享共創平台，期望可以促進機器人、智慧機械、智慧製造與智慧交通等AIoT數位轉型相關的應用，更延伸出ESG淨零轉型方案，俾能建構一個基於開放標準、蓬勃發展的全球性AIoT數位轉型網路生態系。