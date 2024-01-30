影／穎崴尾牙爆111桌創高 董座盼2024年卓越成長
半導體測試介面解決方案大廠穎崴（6515）今（30）日在新竹舉辦尾牙，隨著員工數持續增加，席開桌數創新高總計111桌，公司亦發出豐厚獎金，嘉勉辛苦付出的員工們，穎崴董事長王嘉煌並期許 AI 與 HPC 應用促進2024年公司營運持續成長，其中 AI 效益帶動新需求，並促進封裝測試商機預期今年會有不錯的進展。
由於現場人氣爆滿，王嘉煌在尾牙致詞也幽默說，「隨著尾牙旺季也已感受到人潮與熱鬧氣氛，個人在高鐵甚至等計程車都要等50分鐘才能有車，抱歉晚來」。
穎崴近期於各大廠區舉辦尾牙，從上海蘇州、高雄總部、新竹接連共三場，30日移師新竹舉辦，穎崴董事長王嘉煌表示，歷經2023年挑戰但公司表現仍相對同業不錯，在測試介面領域因為穎崴在台灣深耕研發製造與大廠支持，公司密切配合從晶圓廠、封測等全球領導廠商，個人本身去年花相當多時間在調整公司技術製造，去年高雄廠落成預計今年底高雄廠探針產能可望開出達300萬支，各方面並期許全球銷售服務表現，2024年目標持續努力成長。
展望2024年，王嘉煌也表示，今年在 AI、HPC 浪潮下，將帶來更多高頻、高速、大封裝、大功耗及先進封裝需求，透過全球各分部團結合作，穎崴科技必能夠發揮綜效，實現卓越的成績。
據統計，穎崴高階邏輯測試產品已在 HPC 包含 AI 晶片取得四成以上市占率，公司並積極開拓更多客戶群應用，該公司客戶數量已達200多個，穎崴資深副總陳紹焜先前也已幽默說，公司已學會同時跟200多個國際客戶共舞。
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