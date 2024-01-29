中華電信攜手智趣王 啟動數位閱讀新革命

中華電信（2412）宣布與旗下子公司智趣王數位科技、全球第三大中小尺寸面板廠瀚宇彩晶，搶先電信業首發獨家推出台灣品牌HannsNote2 10吋全彩電子書閱讀器，並趁勢推出「悅讀雙享包」來帶動數位閱讀新革命。

中華電信表示，以成為永續發展為基礎的國際標竿企業及數位生態系統賦能者的領導品牌為目標，更要因應全球ESG環保永續發展，成為電信業首發電子書閱讀器與數位內容看到飽，帶動電子書閱讀市場。

中華電信表示，根據衛福部國教署106年資料顯示，小一近視率已逼近二成，國一近視率已高達八成，國人平均每兩人就有一人近視，近視人口數居全球之冠，後疫情時代學童更進入「近視爆發潮」。

中華電信子公司智趣王近年積極深耕台灣兒童數位閱讀與數位學習領域，推出台灣第一全互動兒童數位內容平台「FunPark童書夢工廠」，提供0至15歲兒童每月超過5,000本多元互動電子書與影音內容。

中華電信與智趣王指出，為讓孩子們在享受數位便利的同時又守護孩子的視力保健，與瀚宇彩晶共同推出HannsNote2 10吋全彩電子書閱讀器，不使用背光模組，採用環境自然光反射讓螢幕顯示，即使在戶外也具有高度可讀性，更獲得德國萊因TÜV「類紙顯示認證」，低藍光與護眼的成效獲得國際認證，減少螢幕藍光直射眼睛的傷害，讓消費者享受長時間舒適閱讀體驗。

觀察現行全球電子書閱讀器從黑白到彩色，從封閉式至去年有部分採用開放式系統之技術沿革，但市場上的電子書閱讀器普遍有的殘影與翻頁延遲之問題還是存在，中華電信子公司智趣王數位科技此次合作瀚宇彩晶2024全新力推革命電子紙顯示新技術-「自然光友善環境顯示面板」（Eco-Friendly Paper Display），為新一代節能環保、輕薄省電、零藍光護眼的友善環境顯示技術，與全球永續與零碳排目標同步發展。

三方合作共同瞄準台灣數位教育學習市場，除改善現行市場電子書閱讀器缺點外，並推出能更全面滿足閱讀與學習需求的高規格硬體，包括支援手寫筆記、領先全球市場1,670萬色全彩顯示、首家台灣品牌推出內建前置鏡頭可做線上視訊教學用、支援影音動畫流暢播放無殘影，優於競業。

而全球電子書閱讀器皆主推自有閱讀平台裡單本購書機制，中華電信表示，創數位閱讀消費新革命，貼心為消費者包裝最多元的全年齡悅讀雙享優惠方案，讓用戶用低成本即能輕鬆閱讀，護眼又兼具環保，永續未來，從閱讀開始。

智趣王預估，首批銷售目標1萬台，更看好電子書閱讀器也帶動電子書銷售成長，並大幅增加使用者的活躍度，藉由推出首台電子書閱讀器帶來平台會員大幅成長，並全面提升平台總閱讀時數。

中華電信也宣布，全新推出精采5G購機「悅讀雙享包」優惠方案，月繳999元，租期36個月，即能以690元輕鬆將HannsNote2 10吋全彩電子書閱讀器（市價10,800元）帶回家，可搭配「悅讀雙享包」以每月149元的優惠價一次擁有「FunPark童書夢工廠」+「Hami書城」兩大優質加值服務（月租原價298 元），「悅讀雙享包」優惠等同買一送一，於2月29日前完成申辦，加贈「電子書多功能翻蓋式皮套」（市價990元），加碼再抽飛利浦護眼檯燈（市價2,990元）。