台灣量子科技里程碑！中研院展現自研自製5位元超導量子電腦

蔡英文總統今（29）日親自出席中央研究院視察由國科會及中研院共同資助之量子電腦計畫，見證台灣首部自研自製5位元超導全系統量子電腦。中研院長廖俊智表示，未來中研院將於南部院區的量子基地持續投入資源，將關鍵議題從基礎研究到實際應用產出進行「垂直整合」。

廖俊智表示，中研院近年來在量子科技領域累積相當研發能量，如量子電腦晶片設計、製作，以及在量子位元的狀態控制和讀取技術。去(2023)年成功研發我國第一個5位元量子晶片，並推出該量子電腦系統於雲端供計畫合作者測試，加入少數能自製超導量子電腦國家之林，對我國量子科技研究具有指標性意義及鼓舞效應。

蔡總統肯定中研院帶領量子前瞻研發達到第一個重要里程碑，從本世紀初開始，量子科技研究已成全球趨勢，全球先進國家爭相投入龐大資源研發，中研院能在短短兩年多的時間，自主研發5位元量子電腦，實屬不易。也期待中研院量子團隊繼續進步，引領我國研究發展方向，為臺灣在量子科技領域取得關鍵技術的領先地位而努力。

中研院物理研究所暨應用科學研究中心陳啟東特聘研究員解釋，5位元超導量子電腦的開發過程是建立國內量子電腦生態系的最佳平台。量子位元的控制系統是高速數位電子儀器，可提供給國內業者測試開發，而量子電腦與高效能電腦的緊密結合，將可提升整體運算效能。此外，整套低溫系統及其內部的高密度同軸線、高密度高頻接座及量子晶片的電磁屏蔽封裝盒等，都需要精密電子工業的尖端技術配合。

中研院物理研究所柯忠廷助研究員說，「這些經驗在量子技術的測試及研發上相當重要，可作為後續相關技術及大型量子電腦的研發平台。」 掌握量子核心關鍵技術，方能訓練研發人才，開創臺灣的量子生態系。

廖俊智表示，量子晶片是量子電腦的核心關鍵元件，超導量子晶片具有其特殊的製程條件與要求，目前仍須解決基礎關鍵問題，無法直接套用現行半導體製程技術。中研院南部院區將研發量子晶片製程與量子電腦系統架構，打造國家級量子科技研究基地，並與國內產學研界合作，從基礎研究到實際應用進行團隊的「垂直整合」，共同為臺灣的量子發展取得先機。

中研院院於2022年與國科會、經濟部跨部會共同籌組「量子國家隊」，聚焦於通用量子電腦硬體技術、光量子技術、周邊關鍵組件、量子軟體技術與應用開發，和尖端研究基地。今日陪同蔡總統來訪，還有總統府秘書長林佳龍，國科會主委吳政忠，經濟部林全能次長等人。