1月消費信心指數CCI近2年新高 投資台股信心衝4年新高

中央大學台灣經濟發展研究中心今天公布1月消費者信心指數（CCI）調查結果，1月CCI總指數72.14點，月增2.08點，連續四個月走升，總指數創1年10個月以來新高，其中未來半年投資股資股票時機指數上升5.54點，指數創近四年新高，回到疫情前水準，也是帶動1月CCI指數上升主要因素，連動國人對未來半年家庭經濟及景氣趨勢看法同步上升。

台經中心執行長吳大任表示，1月總指數72.14點，是111年4月以來最高，整體而言，在111年2月爆發俄烏戰爭後，隨著美國開始升息，影響民眾各項消費信心，CCI就開始下降，此次總指數創一年十個月最高，代表台灣也慢慢脫離高通膨對消費信心影響，逐步回到高通膨前狀況。

至於對未來景氣信心，吳大任表示，目前國外預測機構對今年整體經濟展望都是下修，主要是二年高通膨、高利率對消費影響逐步發酵，盡管美國預測很快會降息，但美國核心CPI3.9%，與目標區2%仍有距離，會影響美國聯準會決策，接下來關鍵是就業市場，除非就業市場惡化，才會提早降息，否則第二季降息可能性高，景氣也才能逐步好轉。

1月CCI總指數72.14點，較上月增加2.08點，本次調查六項分項指標上升(物價水準、家庭經濟狀況、國內經濟景氣、就業機會、投資股票時機、購買耐久性財)。

上升幅度最多的指標為「未來半年投資股票時機」，調查結果為58.68點，與上個月調查結果相較上升5.54點，創109年3月以來、近四年新高，當時也是爆發新冠疫情之初，吳大任表示，雖然此次調查與台積電18日說法會後帶動台股大漲300多點有關，但指數回到近四年高點，也等於回到疫情前的信心水準。

上升幅度第二為「未來半年就業機會」為69.24點，月升1.92點，也創2年5個月的新高；值得注意的是，分居第三、第四的「未來半年家庭經濟」、「未來半年國內經濟景氣」皆創下1年6個月以上的新高，指數分別為78.5點、82.94點，月升1.85點及1.61點，顯示民眾看好經濟景氣。

吳大任分析，民眾對未來半年家庭經濟及經濟景氣看法轉趨樂觀，也與股市上漲有關，因為家庭若在股市有投資獲利，代表所得上升，加上接近過年消費意願提升，旅宿業服務業業績值得期待，使得景氣相關指標呈現上揚。

至於上升較少的「未來半年物價水準」，1月調查為31.37點，較上個月調查結果上升1.41點，吳大任表示，此項指數雖維持在31點低點，但已是111年2月以來最高，也就是二年多來最高，顯示民眾對物價信心緩步回升。