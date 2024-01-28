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打造半導體及物聯網即戰力人才 產發署跨界攜手育才

聯合報／ 記者林海／台北即時報導

為縮短產學落差，經濟部產業發展署自2018年起投注資源，透過整合產官學研資源，推動產學研工程人才實務能力卓越基地計畫，提供國內大學及科大在校學生參與政府研究計畫機會，以師徒制來強化參與計畫學生的跨域整合實作經驗與實務能力，讓在校學子可提前養成與習得職場關鍵能力，滿足業界期待。

產發署表示，人才基地計畫執行6年多以來，藉由串聯工研院、資策會、金屬中心、精機中心、自行車中心、船舶中心，及偕同逾190家廠商及逾175間大學系所等產學研單位，並透過研究單位工程師及企業專家從旁指導、傳承研發過程遇到的實務經驗及類產線模擬訓練等場域資源，已經完成訓練超過1200位大學生及碩博生。

參與人才基地計畫的學生回饋表示，原本對產業界了解有限，對於如何將所學應用於實務也很懵懂，因計畫提供銜接業界平台，不只可與產業上中下游廠商交流，也與跨校學生團隊協作完成實務專題，讓學生累積廣度與深度的專業學習歷程，亦使履歷加值、求職加分，更可即早習得職場關鍵能力，有助於提前接軌產業。

為持續強化半導體及智慧物聯網產業人才生力軍，產業發展署將持續推動人才基地計畫，引導國內大學及科大學生赴研究單位參加智慧晶片、智慧物聯網等相關主題的實務研發計畫，縮減學用落差的鴻溝，培養未來產業關鍵人才實務能力，從人才扎根，以期我國穩占全球半導體及物聯網領航關鍵地位。

物聯網 半導體 科大

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