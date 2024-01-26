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遠傳宣布：合併亞太電第一階段基站整併提前完成

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

遠傳電信（4904）與亞太電信持續整併與優化網路，遠傳公布，自去年12月15日正式合併亞太電信後，預計於今年1月底完成的第一階段基站整併作業，今(26)日提前完成，原有的亞太行動網路覆蓋由原來的6000多站，幾乎翻倍提升到1萬多站，許多室內及戶外的涵蓋都應該有所提升。

因第一階段基站整併作業超前部署，遠傳近期也有抽獎活動，1月8日上線至今募集超過四千則網路體驗好評。遠傳表示，接下來將進行第二階段傳輸重劃和亞太核心網路的汰換作業，預計在2025年底以前完成。

遠傳電信 亞太電信

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