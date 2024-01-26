英業達年終2個月起跳 董座葉力誠曝：2024有加薪計畫
英業達（2356）集團旺年會正式登場，面對外界關心英業達今年年終將發幾個月、來年是否有加薪計畫，董事長葉力誠今（26）日透露，集團長年愛護旗下員工福祉，今年年終每個人應該都至少有2個月左右；他強調，英業達長年都會跟同行比較員工福祉，至於加薪方案，他也保證，2024年一定會有加薪，增加的幅度也會繼續增長。
據悉，英業達目前已公布今年藝人卡司，陣容包括阿Ken、瑪麗、韋禮安、徐佳瑩，而搖滾教父伍佰將以「神秘嘉賓」身分壓軸開唱。此外，英業達這次旺年會，也選在南港展覽館辦理，據悉，當日包括英華達、無敵（8201）、英研智能等集團子公司，都將齊聚一堂，現場預計將有超過6,000名的員工共襄盛舉。
國內龍頭企業彼此之間除了員工福利以外、尾牙送出獎金的額度，也是彼此較勁的一大重點。而英業達作為四大代工中，相對較早投入、佈局AI伺服器供應鏈的大廠，外界也關注，屆時送出的獎金額度，是否有望超越仁寶、廣達，再創高峰。對此，英業達董事長葉力誠也透露，今年總獎金一定會破億，一定會有很多驚喜。
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