跨入車用 鴻海台中分公司通過汽車品管、環安衛管理認證

全球最大科技製造與服務商鴻海（2317）集團所屬台中分公司宣布，順利通過IATF 16949、ISO 14001和ISO 45001共3個系統整合驗證，並舉行授證儀式，象徵台中分公司跨入車用領域提升品質和環境職安衛管理系統。本次獲得IATF 16949認證，意味著鴻海台中分公司品質管理系統從ISO 9001跨足汽車產業，具備符合汽車品質管理，為接下來站穩汽車供應鏈打下基礎。

鴻海台中分公司營運項目，在車用領域部分，包括兩輪電動車的電機零件承製以及組裝代工、電機以及驅控器開發；四輪乘用/商用車的電機以及驅控器開發、車用零部件以及車用旋轉屏控制系統承製。隨著汽車產業供應鏈對IATF 16949的需求程度大幅提升，鴻海將經由IATF 16949品質管理系統來提升產品品質、降低風險、優化品質管理系統、提高效益，進行持續性的改善，並減少浪費及變異性。

鴻海C事業群執行副總經理吳建和表示，「台中分公司的目標是『立足兩輪，放眼四輪』，車用市場對於供應商取得第三方IATF認證要求越來越多，取得認證除穩固現有客戶及開發潛在客戶，更能證明我們切入布局車用電子領域的決心。以好還要更好的理念下，這次透過第三方稽核機制，積極推動永續環境，也讓我們能持續做出高規格產品」。

鴻海台中分公司與宜特科技顧問專家合作，於2022年11月啟動導入汽車品管/環安衛管理系統，經過一年多的努力在2023年12月正式通過德商DQS台灣子公司之 IATF 16949、ISO 14001和ISO 45001共3個系統驗證。透過ISO 14001管理績效及持續性改善，對環境產生正面影響。同時結合ISO 45001對危險與風險管理承諾的要求以及法規遵循，預防與工作有關的職業傷害和健康危害，使全體員工致力於安全問題的識別及通報，且參與實施任何潛在危險的解決方案。

透過取得IATF 16949、ISO 14001和ISO 45001共3個系統認證，鴻海台中分公司未來會繼續秉持公司的永續經營理念，生產高品質的車用電子產品，與世界接軌，擴大事業版圖。