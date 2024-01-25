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黃仁勳出席台灣分公司尾牙 證實與台積電總裁魏哲家談晶片需求

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導
輝達執行長黃仁勳今晚出席台灣分公司在台北喜來登舉辦的尾牙。記者林伯東／攝影
輝達執行長黃仁勳今晚出席台灣分公司在台北喜來登舉辦的尾牙。記者林伯東／攝影

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳近期再度訪台，並於今（25）日晚間出席其台灣分公司在台北喜來登舉辦的尾牙。黃仁勳透露，此行有與台積電（2330）創辦人張忠謀夫婦、總裁魏哲家見面。他並於尾牙前受訪時提到，去年可說是AI元年，他非常高興見到AI的發展，可幫助電腦產業再造重生，而台灣的產業鏈包括台積電等廠商，都參與這電腦產業的新紀元。

黃仁勳表示，輝達是加速運算與AI運算的先驅，不過，這是一個非常大的市場，AI會在手機、電腦、機器人與汽車，以及在雲端與資料中心上運行，AI將改變一切，並無所不在。

而對於AI發展面臨的挑戰，黃仁勳說，是擴大AI晶片的產能，輝達產品的供應吃緊，但需求非常強勁，所以也與台積電及其他供應鏈夥伴積極合作，努力滿足需求。該公司持續推進AI技術，但同時也會注意相關安全議題。

黃仁勳同時提及，他與魏哲家見面時，談到其產品的龐大需求，以及共同努力以因應市場需求。

AI 台積電 黃仁勳 輝達 魏哲家 晶片

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