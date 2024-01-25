力旺OTP矽智財完成台積4奈米驗證 N3P 今年第1季設計定案

矽智財（IP）廠力旺電子（3529）宣布，安全強化型一次可編程（OTP）矽智財NeoFuse已於台積電N4P製程完成可靠度驗證。N4P製程為台積電5奈米技術平台之中的效能強化版本，可為高效能運算（HPC）和行動應用程式提供更強化的先進技術平台。

除此之外，N4P減少了光罩層數，降低製程複雜度並且改善晶片的生產周期。力旺NeoFuse與N4P製程完全相容，不需要增加額外的光罩。

本次於台積電N4P製程完成可靠度驗證的NeoFuse OTP，為高效、可靠、安全的可一次編寫NVM矽智財嵌入式方案。安全強化型的NeoFuse OTP採用力旺的物理不可複製功能（PUF），強化資料保護，並為IC定錨信任根至硬體層。在工作規格方面，溫度耐受表現高達攝氏150度，滿足車載應用之標準規格，工作電壓範圍也更加寬廣。

力旺電子業務發展資深副總經理盧俊宏表示，隨著台積電傑出的製程技術，力旺於先進製程的開發持續推進到新的里程碑，這將為HPC、AI、雲端伺服器和行動裝置等應用領域帶來更強大且更彈性的NVM技術和安全解決方案。

目前力旺正在進行台積電N5A製程上主攻汽車應用的OTP解決方案，預期將在2024年第1季完成驗證。另外N3P的開發也持續進行中，預期在2024第1季完成設計定案（Tape-out）。