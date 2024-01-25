十銓科技強勢推出 T-FORCE GE PRO PCIe 5.0固態硬碟

全球記憶體與儲存領導品牌十銓科技（4967）旗下電競品牌T-FORCE今（25）日以專業研發技術，震撼推出各界玩家引頸期盼的新一代T-FORCE GE PRO PCIe 5.0固態硬碟，採用InnoGrit最新12奈米製程的多核低功耗設計IG5666控制晶片，讀取速度最高可達14,000 MB/s，並搭載超薄石墨烯專利散熱片，更支援智能熱調節技術及全新進化糾錯技術，以極致規格及優異效能提供電競玩家新世代的飆速體驗。

十銓表示，T-FORCE GE PRO PCIe 5.0固態硬碟採用InnoGrit最新12奈米製程的多核低功耗設計IG5666控制晶片，讀取速度最高可達14,000 MB/s，並具備強化控制器Security Isolation功能，利用隔離技術防止資料遭受外部惡意攻擊，提供值得信賴的多面向防護措施。

同時，此產品支援智能功耗管理及熱調節技術，透過內部溫度感測不同工作負載狀態，並自動調節功耗工作管理模式，有效避免過熱使用SSD，另外，T-FORCE GE PRO PCIe 5.0固態硬碟透過全新進化4K LDPC （Low Density Parity Check Code）技術，糾正資料中的錯誤更正碼，優化資料傳輸準確度，並同時支援十銓專業研發的S.M.A.R.T.智慧監測專利軟體，讓玩家可隨時監控SSD健康度及效能狀況。