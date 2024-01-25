文組生怎應徵科技業？過來人教授3招面試心法

看好科技業優渥的薪資福利，和保底1至2個月的年終，根據1111人力銀行調查顯示，新鮮人最想投入的產業第一名就是「資訊科技業」，但科技業就只能是理組生的戰場嗎？

社群平台上有網友PO詢問，「文組畢業要怎麼應徵科技業？」原PO透露自己並非法商畢業，多益870分，想應徵科技業專案管理職位、業務工程師等，但投履歷都沒下文，想請文組畢業但在科技業工作的學長姊分享應徵經驗。

原po好奇詢問，「學長姊能上是因為在學時期有實習經驗嗎？」，就有網友回應，自己也是文組畢業，第一份工作就是PM，「但是真的很難混」，建議原PO先去電子業或系統廠當業務，了解整個產業、產品架構、專案流程、成本賣價管控後，再用這些經驗轉戰PM職，或跳槽繼續當業務比較有機會；也有網友建議「先蹲後跳」，從小公司開始，熟悉專有名詞和產品開發專案流程後，再跳進大公司，或是某些大公司會開Junior PM的缺，較重視簡報和溝通協調能力，可以一試。

另外，也有文組畢業生在《科技島》網站開設的「學長姊帶路」專區分享自己錄取全球電商龍頭的經驗。

當事人示自己去年從政大商學院學士班畢業，大三時第一份工作進到電商龍頭旗下的雲端服務公司擔任商業開發實習生 (Business Development Intern)，她給出面試3大心法，讓想進科技業的求職者不用再瞎子摸象，少走冤枉路。第一、了解公司文化。先研究公司原則，優先練習比較有興趣、想要呈現的特質，並條列可能會被問的 2-3 個問題預做準備。第二、使用 STAR Method。可以更簡潔、有架構地呈現自己的故事，並凸顯個人專業與特色。第三、認識公司的 Networking。想辦法與面試官產生共鳴，讓對方覺得你們有共同話題，當談論的內容在同一水平上，就更有機會成為工作上的好夥伴。

目前在1111人力銀行資料庫中，科技業相關職缺有將近5萬筆，新鮮人若想更順利地踏入科技產業、掌握職場競爭力，可以參考《科技島》「學長姊帶路」專區，讓業界前輩分享求職與任職的珍貴經驗談；同時《科技島》也對外徵稿，邀請任職於科技相關產業的學長姐分享求職時的筆試或面試經驗、考古題等，以及任職後的個人工作心得和加薪晉升心法，通過審核並獲刊登者，每篇文章發給稿酬1000 元；推薦介紹他人投稿，經審核通過獲得刊登者，每一篇可獲得全家禮券100 元。