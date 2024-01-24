研華大馬檳城亞太共享服務中心落成 提升亞太地區服務範疇

全球工業物聯網領導廠商研華（2395）為提升亞太地區服務範疇，正式於馬來西亞檳城設立亞太共享服務中心（Advantech ASEAN Shard Service Center, ASSC），並與越南石油集團Petrolimex旗下系統整合商Piacom簽訂合作意向書（Letter of Intent, LOI）展開亞太服務中心的首件服務專案，同時啟動研華產學共創全球拓展計劃（University Co-Creation Worldwide Expansion Plan, UCC），期望在物聯網市場蓬勃發展及人才需求熱點區域，從產學合作、在地服務，到最終實踐產業深根與落地的策略目標，形成完整人才發展生態系。

針對研華於馬來西亞檳城設立亞太共用服務中心，代表檳城首席部長曹觀友出席的馬來西亞武吉淡汶州議員暨檳州發展機構董事吳俊益（ADUN Bukit Tambun and Director of InvestPenang, YB Goh Choon Aik）表示，檳城很榮幸可以成為研華亞太共享服務中心的所在地，這不僅證明檳城在服務亞太地區新興產業具有穩固地位，研華的投資亦為推動在地經濟成長，以及為檳城創造在地就業機會的標竿。

研華亞太暨海外新興市場區域總經理張敏忠表示，於檳城設立亞太共享服務中心是研華落實「中國+1」策略的第一步；此外，也希望能有效實現產業深耕與落地，以及強化區域核心競爭能耐與在地化服務等目標，因而選擇有「東方矽谷」之稱且擁有「多元文化人才」的檳城，以便能培育自家的產業方案集成團隊（Domain Solution Integration Team），以服務與協助區域用戶與項目落地；同時也與多間大學簽訂產學合作，藉此布建從校園、服務中心至產業落地後完整的人才發展生態系。

張敏忠進一步補充，此次與越南石油集團Petrolimex旗下系統整合商Piacom針對加油站產業簽訂合作意向書，共創合作軟+硬的完整解決方案（Solution Ready Package），即象徵研華在區域所建置的產業方案集成團隊，能有效協助產業用戶專案落地與深耕；而搶先啟動的研華UCC全球拓展計劃，與馬來西亞理科大學（Universiti Sains Malaysia, USM）以及泰國北曼谷國王科技大學（King Mongkut's University of Technology North Bangkok, KMUTNB）簽訂合作備忘錄（Memorandum of Understanding, MOU），即以實習與創新競賽為今年合作目標，其中馬來西亞理科大學則更進一步瞄準於今年底成立AIoT Lab，期望能藉此培育與網羅亞太區優秀物聯網人才。

研華亞太共享服務中心，除提供一般區域客戶維修服務、擁有兩條產品組裝，以及專案整合與技術諮詢顧問外，並將重點服務泰國、越南、印尼等東南亞國家客戶，也將協助其他亞太市場包括巴基斯坦、菲律賓等有數位轉型與AIoT技術需求的客戶；此外，也於中心內成立共創新興事業的創新中心（Co-creation Business Innovation Center），以展示與產業生態夥伴所共創的行業解決方案。

研華UCC全球拓展計劃預計於兩年內與全球大專院合作建立12間AIoT實驗室，內容包含以標準化物聯網課程模組（Course Module + open/online courses），以及提供實作教材（Training Kit）與經費支持夥伴大學建立物聯網指標實驗室的AIoT Lab、物聯網專題競賽的Innoworks、創新專題式實習的Elite 100 Internships，以及與策略實驗室合作進行特定物聯網方案／技術創新研究的Research Project等四大產學合作計畫方案，支持研華與區域重點大學建立長期夥伴關係，並進而建立在地產業人才庫。

研華亞太共享服務中心的成立不僅象徵研華擴大亞太市場布局，更將進一步聚焦在地人才培育、產學合作、工程集成，並加深與亞太地區共創夥伴合作解決方案；此外，也期望亞太服務中心的服務能將完整產業生態圈複製並輸出至亞太地區其他各地。