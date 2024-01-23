尾牙卡司、獎金大比拚！「這家」參加現賺千元、最幸福

科技大廠旺年會接力登場！國內龍頭企業不只比獎金，連表演嘉賓也成彼此較勁的一大重點。其中，代工大廠仁寶旺年會上周找來搖滾天王伍佰助陣、廣達則請來天王任賢齊獻唱近十首代表作，英業達則有韋禮安、徐佳瑩助陣，緯創（3231）作為四大代工中最後登場的業者，本次旺年會將於2月2日盛大登場，今年請到近四年沒有接尾牙的超大咖「天后張惠妹」，絕對令員工、歌迷們大飽眼福。

以往公司為犒賞員工，都會特地請來金曲歌王、歌后的陣容，而今年也不例外，據傳，本屆請到超大咖天后張惠妹加持。由於張惠妹已近四年沒有接尾牙，而這次令員工、歌迷千呼萬喚終於盼到歌后回歸，首秀就選擇獻給緯創。而這次有緣邀請到金曲常勝軍張惠妹，主要是緯創董事長林憲銘，為員工謀福利，絞盡腦汁透過台灣好基金會柯文昌董事長引薦，好不容易才邀約到阿妹前來現身表演，

緯創旺年會以往都會於活動當日下午五點，提早召開一小時的會前記者會，而該環節慣例都是由董事長林憲銘率各主管現身受訪，除了將進一步揭露現階段旗下產品線的布局實況，也同時釋出新年展望；而旺年會正式入場時間則落在6點前後，並且至少邀請三組歌手到場助陣，若將一系列表演及各階段抽獎時間加總，整場旺年會總時長約莫為150分鐘（總長2.5小時、晚間八點落幕）。

據悉，天后張惠妹今年除了以本尊阿妹的形象出演之外，也會以經典搖滾造型「阿密特」現身，帶來足足45分鐘的精彩演出，且規格完全比照「ASMR世界巡演」。若以她去年4月16日在高雄巨蛋舉辦總時長約180分鐘的「ASMeiR 2023 WORLD TOUR」演唱會來計算，等於直接將演唱會約四分之一精彩片段，搬出來、擷取成「最精華歌單」。

此外，張惠妹現正值「ASMR世界巡迴演唱會」期間，本來就已減少在公開活動露面，粉絲們想一解相思，只能盡全力搶票去看演唱會，但每次都會傳出售票系統癱瘓、粉絲一票難求的情形，而她如今竟破天荒把在台灣的尾牙首秀給了緯創資通，讓緯創員工不用搶票就能直接親身感受最高規格的現場演出，這種機會絕對是可遇不可求。

根據拓元售票平台官網資料顯示，每場「ASMR世界巡演」一張票門票，最便宜至少也要新台幣800元，不過若搶票時動作慢一步，恐怕就會只剩高價區的座位可選，而每張門票的售價竟高達4,800元。若我們將兩者相加取中間值2,800元，作為每張演唱會門票的估值，並考慮演出時間為正式巡演的四分之一，平均每個人就直接現賺700元。