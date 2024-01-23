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公共藝術百億利益疑遭壟斷 監院糾正文化部

因應美禁令 陸晶片設備進口 去年史上第二高

聯合報／ 記者賴錦宏／綜合報導

隨著中美科技戰白熱化、美國禁令愈收愈緊，中國大陸去年進口晶片設備較前年成長百分之十四至近四百億美元，創有紀錄以來次高。

彭博報導，根據大陸海關數據計算出相關金額，這反映美國緊縮晶片出口管制後，大陸希望加強對晶片產業自給自足的能力。大陸企業正迅速投資新的半導體工廠，以提高晶片產能並繞過美國及其盟友的管制。此外，在荷蘭祭出的出口管制實施前，去年十二月大陸從荷蘭進口顯影設備的數量，較前年同期暴增近十倍。

路透先前報導，中國國家積體電路產業投資基金股份有限公司正為第三期基金募資，計畫募資人民幣三千億元，遠超前兩期的人民幣一三八七億元和兩千億元。

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