台積電不只股價熱！ 限定版乖乖轉手可賺20倍
台積電（2330）限定版乖乖引發市場大搶購，一包24元的台積電限定版乖乖，網拍平台已經出現一包500元價格的限定版乖乖，等同於一包轉手賣出就可望賺進20倍，顯示台積電限定版乖乖的市場熱度相當搶手。
半導體產業在設備機台上擺放乖乖的早已是不成文的規定，主要是希望機台設備能「乖乖」運作、不當機，台積電內部事實上也有相關習俗，且乖乖還特定打造台積電限定版包裝，以供台積電內部使用。
據了解，台積電在18日法說會當天，也是公司內部推出限定版乖乖的日子，員工若要購買，一次最少需要買兩包，兩包共48元，等同於一包約24元，不過近日網拍平台上已經出現轉手一包賣500元的台積電限定版乖乖，等同於一包轉手賣出就可賺進20倍，顯示台積電不只股價熱門，就連限定版乖乖也是市場搶手的產品。
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