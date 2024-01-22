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台積落腳嘉義…綠能夠不夠？ 台電：可滿足需求
台積電擬將最先進的一奈米製程在嘉義設廠，台電表示，在電力供應上會充分滿足。但台積電是全球再生能源倡議組織（RE100）的成員，對於綠電的需求極高，對此，台電則說，台積電的綠能夠不夠，就要看台灣再生能源發展的速度，只要找得到賣家就不用擔心。
台電表示，去年台灣的再生能源發電量超過二六○億度，成長相當快速，即便無法於先前設定，要在二○二五年達到發電占比百分之廿，必須要延後到二○二六年才達標，但這幾年再生能源的發電量肯定會增加很快。
台電指出，台積電不管到哪裡設廠，都有購買綠電的需求，而綠電不會只在廠區周圍買，未來幾年台灣離岸風電的發電量會快速成長，只要供給與需求能夠匹配，有賣家就不用擔心，就像是沃旭能源在彰化的風場，就由台積電全包。
但台積電對於綠能的高需求，是否會排擠到國內其他企業對於綠電的購買，台電表示，不管是風電或是光電的發電量，接下來幾年將會快速攀升，國內的綠電應該可以滿足大家的需求。
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