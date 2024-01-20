亞光與LGIT策略合作 攜手拓展車載及高階手機鏡頭市場商機

亞洲光學（3019）20日宣布與LGIT策略合作，攜手拓展車載及高階智慧型手機鏡頭市場龐大商機；此次策略合作將結合亞洲光學在產品設計、模具開發及鏡頭製造的整合實力，以及LGIT在車載及高階智慧型手機鏡頭市場所擁有的業務優勢，將發揮強大供應鏈與銷售網結合的高度競爭力，提供客戶優質完整的服務，強項互補綜效雙贏。

根據研究機構指出，車載鏡頭年產值2028年估計達到139億美元；而5G快速傳輸及AI智慧演算發展趨勢，電動車自駕程度持續提升，此突顯車載鏡頭產業的未來性及重要性。

亞光表示，公司具有多元化的光學產品設計與製造能力，持續研發先進的AR／VR鏡頭與3D LiDAR光機模組，以核心玻璃非球面技術優勢，發揮多元產品效益，包括：特殊光學元件、高階手機鏡頭、車載鏡頭、瞄準器、雷射測距儀，以及智能視訊會議裝置、機器人移動平台AGV及AMR等產品，並以GMP等光學核心技術開發4~10倍連續光學變焦高階手機鏡頭；此次與LGIT策略合作，對未來產業發展及市場深具信心。

LG Innotek成立於1970年，為韓國第一家電子元件公司，藉由持續技術開發與製程創新全力發展世界級產品，為全球關鍵材料及元件領先企業，業務涵蓋各核心組件，適用於手機、車用、顯示器、半導體和IoT產品，並在手機鏡頭模組、顯示器、通訊用半導體基板等產品取得全球領先位置，供應高階智慧型手機及車用等市場。

展望未來，亞光表示，公司陸續進行Metalens先進技術的投入，啟動擴大菲律賓新廠計畫，同時此次與LGIT的策略合作，持續對光學產業未來發展領先布局。