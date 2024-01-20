AI有多猛？超越蘋果 微軟市值重返全球第一...這些台廠也受惠

蘋果的市值龍頭寶座不保了！1月12日，微軟收盤股價上漲1％，市值來到2.89兆美元，超越蘋果的2.87兆美元，成為全球市值最高的公司。專家分析，這得益於AI的快速發展。在這個趨勢下，對台廠的AI供應鏈會有什麼影響？

十幾年來，蘋果公司（Apple）一直是股市中毫無懸念的王者，自從它在2011年首次超越埃克森美孚（Exxon Mobil）後，就成為全球市值最高的公司，第二名幾乎都難以望其項背，但就在1月初，微軟正式超越蘋果，拿下全球市值最高的寶座。

根據《彭博社》報導，由於智慧型手機需求放緩，蘋果股價在2023年大漲48％後，2024年至今，已下跌超過3％；而微軟在2023年飆升57％後，2024年則成長了3％。

《紐約時報》分析，微軟能超越蘋果，就是因為AI的興起，許多公司也已將生成式人工智慧，當作未來營運的重中之重。

「這完全是AI的功勞，」投資銀行Stifel分析師雷巴克（Brad Reback）說：「AI將對微軟所有業務產生重大影響，然而，蘋果在這方面沒有太多進展。」

專家表示：AI將對微軟所有業務產生重大影響，然而，蘋果在這方面沒有太多進展。圖／路透

積極進行AI軍備競賽，微軟正式超越蘋果

網路、手機和社群媒體的出現，一度讓外界認為微軟風光不再，然而，納德拉（Satya Nadella）在2014年接任微軟執行長後，開始聚焦在不斷成長的雲端運算業務上，意圖挑戰亞馬遜的地位。

他同時也看好AI未來的發展，2019年，納德拉對創造出ChatGPT的新創公司OpenAI進行投資，2022年夏天，納德拉對OpenAI的新產品GPT-4印象深刻，因此決定將微軟的產品都結合AI功能。

儘管微軟和其他公司一直進行AI軍備競賽，蘋果卻一直沒有動靜。

深水資產管理公司（Deepwater Asset Management）管理合伙人蒙斯特（Gene Munster）說：「蘋果需要注意的是，如果他們想保有最具創新科技公司的名聲，就必須大力發展AI。」

《紐約時報》指出，蘋果一直專注在2月2日推出的擴增實境產品Vision Pro上，然而，分析師並不看好，認為銷量不會超過50萬個。

搭上AI風潮，台廠供應鏈能進補多少？

微軟靠著AI登上全球市值龍頭，至於台廠供應鏈能受惠多少？

《彭博社》報導指出，2024台灣總統大選剛結束，投資分析師認為，中國對選舉結果的反應不大，加上選舉結果符合預期，指出台股可能會上漲，尤其是與AI相關的晶片供應鏈。

凱基商業銀行策略師張（Jeff Chang）指出：「在沒有戰爭的情況下，科技公司的獲利，將會決定台股今年的表現。」

張提到，科技公司占台股總市值的比例高達七成，整體來說，今年的獲利成長可望超過20％。

他指出，以全球來看，科技業正處於成長期，例如，亞馬遜等客戶會購買伺服器，來營運新的AI應用程式，而中國和台灣的政治關係，對商業的影響，是長期而非短期的。

過去一年的競選活動中，即使中國試圖干預選舉，但台股主要大廠市值都上漲了20％以上。

《彭博社》分析，作為輝達和超微（AMD）的關鍵供應商，再加上先進的晶片技術，台積電在未來應該會持續表現良好。

台積電身為輝達和超微（AMD）的關鍵供應商，再加上先進的晶片技術，未來應該會持續表現良好。圖為台積電法說會現場。路透

寬量國際（QIC）的庫爾茲（Kurz）則提到一些受益於AI成長的半導體設計廠，其中，就包括晶圓代工廠聯華電子持股13％的子公司智源科技，智源的股價在過去一年上漲了一倍。

寬量國際的核心業務，是針對台灣上市櫃企業的公司治理、投資人溝通、股利政策等層面提出建議，藉此獲得國外機構投資人的聚焦與認同。

而台積電持股35％的創意電子，近期市值則大漲150％，力旺電子和愛普科技的市值也增加數十億美元。

投資公司TriOrient Investments副總裁內斯代特（Dan Nystedt）分析，AI晶片的需求不斷增長，將會帶動先進封裝業務公司的發展，包括華邦電子、日月光和力成科技。

《彭博社》指出，除了與中國的長期關係外，對台灣科技業重要的議題可能是「能源政策」。

由於新工廠和資料中心設立，台灣面臨大量的能源需求，「但這些能源從哪裡來？」內斯代特說。

不過，內斯代特認為，目前能源需求的因素，還不太可能損害台灣在國際投資者心中的吸引力，「當談論到AI發展時，許多有趣的事情將會在台灣發生。」

（本文出自2024.01.18《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）