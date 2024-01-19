三星Galaxy S24吸睛 遠傳預購開紅盤

三星最新AI旗艦機Galaxy S24系列於18日中午起開放預購，中華電信（2412）於18日傍晚宣布限量預購額滿，遠傳（4904）也宣布，Galaxy S24系列在實體、網路門市均開出紅盤，根據統計，最多星粉選擇搶先入手頂級旗艦機Galaxy S24 Ultra，預購比例占七成，其中顏色以鈦灰最受歡迎。

遠傳指出，18日正式於遠傳全台實體與網路門市開放預購後，由於祭出指定資費手機零元起，再享舊換新最高折4,000元等十二大好禮優惠，吸引用戶搶進預購。

遠傳表示，三星Galaxy S24系列採用全新Galaxy AI，帶動手機全面進化，吸引了不少消費者搶先到遠傳門市體驗，由於該機擁有通話即時翻譯、AI自動智慧摘要等實用功能，觀察預購首日，門市出現不少身著西裝科技白領族想搶先體驗，是過往新機上市少見；另該機擁有全新生成式AI 相片編輯、升級AI拍照功能，更是吸引不少攝影愛好者及熱衷經營社群的網美網帥到遠傳門市詢問、預購，遠傳預購人氣也持續飆升中。

遠傳指出，到遠傳搶先預購三星Galaxy S24全系列機款，遠傳更加碼多重獨家預購好禮，包含舊換新加碼最高再折4,000元、VIP續約最高折5,000元，再加送遠傳星機保1個月0元、防駭心守護服務、遠傳friDay影音暢看2個月等加值服務，週週再抽出首爾台北來回機票！此外買空機就送磁吸守護禮，網路門市申辦加碼千元好禮限量2選1，透過「Fula付啦」、「悠遊付」多元支付結帳，再享最高逾4,000元回饋！