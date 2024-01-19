英業達挺人才！拋5項承諾、加盟「台灣永續行動聯盟」

代工大廠英業達（2356）今（19）日在官網透露，公司持續以行動支持在地人才培育，正式宣布再次加入「2024 TALENT, in Taiwan，台灣人才永續行動聯盟」。英業達指出，人才永續一直是我們重視的目標，為了打造更加多元、平等、共融的職場，團隊做出「五項承諾」並期許在擁抱人才的終極目標之下，必須要做得更好。

英業達表示，人才的培育與發展一直是英業達重視的營運發展目標，而今年我們將持續以行動支持逾400多個聯盟夥伴，不僅會攜手推動各項人才倡議，為每一位工作人創造更好的未來，也是替每一位辛勤工作的夥伴，取得其應有的權利。對此，英業達今年承諾為人才做到以下五件事：

1.意義與價值

秉持英業達經營的核心理念「創新、品質、虛心、力行、當責」，對內，透過經驗傳承、資源共享，持續關注ESG議題及淨零排放、數位轉型等目標，以「多一分關心，多一分責任」的精神努力持續成長，來面對充滿挑戰的經營環境；更藉著在ABCD5Q等重要技術上保持競爭優勢，為全體股東及同仁帶來更佳的獲利及追求企業永續發展。

2.多元與包容

「多元與包容」是營造職場多元包容文化其中的重要關鍵。對此，英業達致力於創造一個平等、尊重和開放的工作環境 :在人才招募方面，英業達以人才永續為宗旨依歸，除明文並公開承諾須公平對待所有應徵者外，也透過不同的策略機制運作，吸引全球人才加入英業達大家庭。此外，英業達平等且尊重每位同仁是獨立不同的個體，致力於提供多元的培訓和發展機會，讓每位同仁都能夠充分且有機會發揮自己的專才和創意。

3.組織溝通

英業達積極致力於建構多元化且暢通的溝通管道，除定期進行同仁滿意度調查外，英業達也透過多元溝通機制，提供同仁即時反應與定期交流之管道，傾聽同仁聲音 ; 疫情期間，除既有的溝通平台外，英業達的數位APP，持續優化及增加開發多項功能，讓同仁在減少群聚的情況下，進行雙向溝通；另外，在人才發展培育課程與軟性活動方面，英業達透過定期的「訓練發展需求」調查，了解部門及同仁的在專業職能與軟性講座主題等的訓練發展需求。近年來，英業達更積極經營社群媒體，拓展與同仁及社會大眾的互動管道。

4.身心健康

「同仁健康照護」是企業永續經營的重要關鍵要素 ; 為此，英業達落實安全衛生的管理，除設有安衛環委員會、全球7廠區通過國際職業安全衛生管理系統(ISO 45001) 驗證等外，英業達更設有彈性工時制度，讓所有同仁可依個人及業務狀況調整上下班時間 ; 同時也導入EAP、推展各項的健康樂活專案等，以協助同仁達成工作與生活平衡，進而提升同仁向心力及工作安全感，營造樂活健康職場。

5.人才成長