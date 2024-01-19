2024南科園慶暨集團結婚 20日登場

南科將於1月20日在台南園區西拉雅廣場舉辦「2024年園慶暨集團結婚」，今年集團結婚多達66對新人參加，創下歷年新高，南科喜事連連，為感謝各界傾力相挺，管理局邀請大家前來共同慶祝並分享新人結婚的喜悅。

南科管理局指出，南科成立以來，迄今進駐廠商已達273家，從業員工約92,000人。112年南科在積體電路的領航帶動下，展現無懼逆風的旺盛成長氣勢，園區上下游廠商更是持續投入資本支出，厚植園區產業聚落的競爭力，充分展現出南科蓬勃發展的成長動能；受惠全球AI、HPC出現的爆發式成長，再加上NB、PC、手機、伺服器及車用需求回升，可望帶動南科整體營業額持續成長，再創歷史新高。

今年園慶將邀請原鄉天籟歌手戴曉君、嘻哈詩人阿跨面、嬉班子非洲鼓舞劇團及超重磅金曲歌王許富凱為園慶帶來精彩演出，現場還有多項好康、好玩活動與超乎想像的創意市集，包含各式DIY手作體驗、博物館大集合和南科周邊縣市特色美食。

此外，還有多元的園遊會攤位、8家園區廠商聯合徵才活動，以及豐富的摸彩好禮等你帶回家，邀請大家1月20日到南科，一同歡慶南科的繁榮發展、分享新人的幸福喜悅。