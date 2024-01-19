台積電按規畫高雄設廠 陳其邁：提供全力協助

高雄市長陳其邁今天表示，台積電在高雄的P1、P2廠已經按規畫期程設廠，P1廠預計2025年量產，高雄市政府在水、電和人才部分已規畫妥台積電的需求，也研議幾所大學提供充沛人才，提供全力協助。

陳其邁今天趁消防節，到高雄市消防局慰勉消防人員，體提及高雄市政府對台積電設廠量產的準備情形。

陳其邁表示，台積電的法說會上，提到他們開始啟動，所以包括設廠的相關條件都開始做一些規畫，他們也在左營P1、P2廠按規畫期程進行，P1廠大概在2025年量產，P2廠也開始動工。

陳其邁說，因台積電P1、P2廠有先進製程，必須根據設廠的相關條件來規畫，在水的部分，高雄市已在設橋頭、楠梓再生水廠，考量到未來他們設廠的需求，將來每天大概可提供11萬噸左右的再生水；發電的部分，在園區規畫本來就無虞，在人才部分，除了本地的中山大學、高科大，最近也跟陽明交大與清華大學研議設立分部，希望為2座廠的布局，提供充沛的人才。

陳其邁說，台積電把作為全球最大的重點製程放在台灣，尤其在新竹和高雄的布局，除了考量用地的問題，其他的配套也必須納入整體考量評估，高雄市政府也會提供全力的協助。至於台積電第三廠的設置地點，陳其邁表示仍在評估中。