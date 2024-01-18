台積電啟動高雄廠第三座2奈米廠評估 高雄市府：全力協助

台積電今天召開法說會，會後釋出高雄廠（晶圓二十二廠）第3期建設規劃說明，開始啟動高雄廠第三座2奈米廠的評估作業。對此，高雄市政府回應，歡迎台積電擴大投資，市府會全力協助，讓先進製程如期如質2025年量產，滿足市場需求與後續擴大投資落地高雄。

今天台積電召開法說會，表示將評估在高雄設立第三座2奈米廠的可能性。對此，高雄市政府表達歡迎台積電擴大投資高雄之意，並表示市府與台積電雙方一直保持密切溝通，未來第三座晶圓廠P3的規劃期程與市場需求，市府也將全力協助。

目前園區內台積電第一座晶圓廠P1相關工程均如期如質施作中，預計可於2025年量產，第二座晶圓廠P2亦已核准開工。高雄市政府樂觀其成看見台積電開始擴大投資高雄。

對於大家最關心的水電問題，高雄市政府強調，高雄不僅供電無虞，並將再添楠梓與橋頭2座再生水廠，以滿足台積電100%再生水的生產需求。產業人才部分，除媒合在地的中山大學、高科大，近期更同步啟動陽明交通大學與清華大學設立高雄分部的行政作業，將提供台積電半導體產業頂尖人才，加速落實半導體先進製程擴大落地高雄。