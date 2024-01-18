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台積電法說會／去年毛利率54.4% 全年每股純益32.34元

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台積電（2330）今（18）日召開法說會。（歐新社）
台積電（2330）今（18）日召開法說會。（歐新社）

台積電今（18）日召開法說會，去年財報也出爐，去年第4季稅後純益2,387.1億元，每股純益9.21元；累計去年全年毛利率54.4%，營業淨利率42.6%，去年每股純益32.34元。

台積電公布年第4季財務報告，合併營收6,255.3億元，稅後純益2,387.1億元，每股純益9.21元（折合美國存託憑證每單位為1.44美元）；與2022年同期相較，2023 年第4季營收大致持平，稅後純益與每股純益則都減少19.3%；與前一季相較，2023 年第4季營收增加14.4%，稅後純益增加13.1%。

若以美金計算，2023年第4季營收為196.2億美元，年減1.5%，季增13.6%；2023年第4季毛利率為53%，營業淨利率為41.6%，稅後純益率則為38.2%。

3奈米製程出貨佔占台積電2023年第4季晶圓銷售金額15%，5奈米製程出貨占全季晶圓銷售金額35%；7奈米製程出貨則占全季晶圓銷售金額17%。總體而言，先進製程（包含7奈米及更先進製程）營收達全季晶圓銷售金額67%。

台積電去年全年毛利率54.4%，年減5.2個百分點；營業淨利率42.6%，年減6.9個百分比，稅前淨利9,791.7億元，稅後純益8,384.98億元，每股純益32.34元。

台積電 營收

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