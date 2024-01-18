尾牙拚排場「這家」最強、兩天開1200桌 豪撒破億獎金

年終尾牙旺季來臨！隨著進入2024年，電子代工旺年會也已接力登場，繼昨日仁寶（2324）豪撒上億現金紅包的盛況，同為金仁寶集團的老牌電子廠金寶（2312）、電源供應廠康舒（6282）以及每年創造千億營收的「小金雞」泰金寶-DR（9105）也將於今（18）日接棒辦理。據悉，仁寶作為第一場舉辦的代工旺年會，昨日已席開800桌、發出破億現金紅包，而今天將再擺超過400桌，兩日共擺出1200桌宴席，宴請旗下所有員工，有望拿下今年尾牙排場之冠。

國內各大廠為求來年發展順利、市場訂單更旺，紛紛選在春節前舉辦旺年會活動，而每年送出的獎金、以及演出歌手陣容等排場，則成為大廠彼此較勁的熱門看點。今年隨著疫情緩解，各大指標廠也都決定重啟實體旺年會，而金仁寶集團因人數眾多，分別選在昨（17）日、今（18）日辦理。而昨日仁寶作為首間舉辦旺年會活動的代工廠，已順利在南港展覽館舉行，董事長許勝雄為犒勞員工的辛勞，特地加碼發放一人一份萬元現金大紅包，羨煞旁人。

據悉，金仁寶集團自成立以來，已走過50個年頭，如今旗下囊括老牌電子廠金寶電子、電子製造服務供應商泰金寶、電源供應大廠康舒、以及國內代工龍頭仁寶等品牌，去年金寶一樣在南港展覽館舉辦，席開406桌、總計有4,060名員工參加，而今年在疫情緩解、大添利多之下，可望再續去年盛況，而本屆旺年會邀請的藝人嘉賓名單也已提前出爐，包括戴愛玲、琳誼Ring、告五人等將接力開唱，並邀請到藝人許效舜擔任主持。