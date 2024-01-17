翻轉傳統電信通路 台灣大打造智慧減碳門市

過往電信門市給人印象都是辦手機、繳帳單等業務，近年電信業者翻轉電信門市形象，加入更多體驗，台灣大哥大（3045）今日宣布，加速淨零步伐，打造次世代智慧減碳門市，依據消費者多元需求，提供差異化服務，重新改裝西門町旗艦門市，引進多元科技應用，感受VR沉浸式遊戲，以及影音體驗，此外，落實低碳營運，於全台近700家門市啟動「循環包裝行動計畫」，民眾在momo購物網買商品，收到貼有綠色專用識別封條的「momo 循環袋」，可拿到台灣大門市回收，響應循環經濟，一起減塑愛地球。

台灣大哥大表示，西門町旗艦門市外觀以靜謐黑色為基底，融合科技感LED光條，結合台灣大彩球Logo視覺，勾勒出繽紛視覺牆，門市引進多元科技應用，包含「OP響樂生活」、MyMoji手機自拍建模專區，民眾透過手機，1分鐘快速建置個人3D數位分身，還可感受VR沉浸式遊戲，以及影音體驗；設置CITY CAFÉ無人咖啡機，提供寬敞舒適體驗空間。

台灣大個人用戶事業商務長林東閔表示，迎接新零售時代，台灣大在「超5G」策略下，鏈結集團綜效，運用綿密通路、千萬用戶等電信天賦，融入永續概念，結合顧問型銷售模式，打造最懂消費者的次世代智慧減碳門市。台灣大去年起，陸續於門市導入數位看板、雲端輪播系統、電子價格牌，落實無紙化。

林東閔指出，結合通路力量，myfone門市啟動循環袋回收計畫，號召全台更多民眾加入減碳行列。此外，台灣大傾聽多元族群聲音，打造特色門市，繼去年改裝台北威秀直營門市，鎖定科技玩家，打造「OP旗艦專區」，提供劇院級影音、電競設備體驗；本次重新改裝西門町旗艦門市，因應西門商圈特性，注入潮流元素。

林東閔指出，台灣大發展次世代智慧減碳門市，從消費者需求面向切入，擴大永續實踐範圍，呼應Tech for good「科技向善」新浪潮，提供合適的科技方案，改善與促進在地生活，同時也以科技、技術、軟實力「三重基線」，兼顧消費者體驗、環境與社會責任。

近年來，隨著網購蔚為趨勢，根據環境部統計，台灣零售業網路銷售金額逐年攀升從2017年2,283億元成長至2021年4,303億元，約使用2.2億個網購包裝，產生約5萬公噸包裝廢棄物。

台灣大指出，善用通路力，賦能永續淨零、強化ESG循環經濟，myfone門市提供回收「momo 循環袋」服務，消費者在momo購物網買商品，凡收到貼有綠色專用識別封條的「momo 循環袋」包裹，在商品鑑賞期後，即可至全台myfone門市，將循環袋歸還給台灣大數位科技顧問。循環袋將由momo回收並清潔、消毒重整作業，繼續使用，讓包材循環行動更貼近消費者的生活。