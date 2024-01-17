快訊

印度羽賽／戴資穎排名回升第3 逆轉大陸對手直落2闖頭關

中職／昔領510萬簽約金 25歲的他成近9年選秀首輪引退第一人

認了！布林肯首度公開坦承 美國務院內部對以哈戰爭政策有不滿

翻轉傳統電信通路 台灣大打造智慧減碳門市

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

過往電信門市給人印象都是辦手機、繳帳單等業務，近年電信業者翻轉電信門市形象，加入更多體驗，台灣大哥大（3045）今日宣布，加速淨零步伐，打造次世代智慧減碳門市，依據消費者多元需求，提供差異化服務，重新改裝西門町旗艦門市，引進多元科技應用，感受VR沉浸式遊戲，以及影音體驗，此外，落實低碳營運，於全台近700家門市啟動「循環包裝行動計畫」，民眾在momo購物網買商品，收到貼有綠色專用識別封條的「momo 循環袋」，可拿到台灣大門市回收，響應循環經濟，一起減塑愛地球。

台灣大哥大表示，西門町旗艦門市外觀以靜謐黑色為基底，融合科技感LED光條，結合台灣大彩球Logo視覺，勾勒出繽紛視覺牆，門市引進多元科技應用，包含「OP響樂生活」、MyMoji手機自拍建模專區，民眾透過手機，1分鐘快速建置個人3D數位分身，還可感受VR沉浸式遊戲，以及影音體驗；設置CITY CAFÉ無人咖啡機，提供寬敞舒適體驗空間。

台灣大個人用戶事業商務長林東閔表示，迎接新零售時代，台灣大在「超5G」策略下，鏈結集團綜效，運用綿密通路、千萬用戶等電信天賦，融入永續概念，結合顧問型銷售模式，打造最懂消費者的次世代智慧減碳門市。台灣大去年起，陸續於門市導入數位看板、雲端輪播系統、電子價格牌，落實無紙化。

林東閔指出，結合通路力量，myfone門市啟動循環袋回收計畫，號召全台更多民眾加入減碳行列。此外，台灣大傾聽多元族群聲音，打造特色門市，繼去年改裝台北威秀直營門市，鎖定科技玩家，打造「OP旗艦專區」，提供劇院級影音、電競設備體驗；本次重新改裝西門町旗艦門市，因應西門商圈特性，注入潮流元素。

林東閔指出，台灣大發展次世代智慧減碳門市，從消費者需求面向切入，擴大永續實踐範圍，呼應Tech for good「科技向善」新浪潮，提供合適的科技方案，改善與促進在地生活，同時也以科技、技術、軟實力「三重基線」，兼顧消費者體驗、環境與社會責任。

近年來，隨著網購蔚為趨勢，根據環境部統計，台灣零售業網路銷售金額逐年攀升從2017年2,283億元成長至2021年4,303億元，約使用2.2億個網購包裝，產生約5萬公噸包裝廢棄物。

台灣大指出，善用通路力，賦能永續淨零、強化ESG循環經濟，myfone門市提供回收「momo 循環袋」服務，消費者在momo購物網買商品，凡收到貼有綠色專用識別封條的「momo 循環袋」包裹，在商品鑑賞期後，即可至全台myfone門市，將循環袋歸還給台灣大數位科技顧問。循環袋將由momo回收並清潔、消毒重整作業，繼續使用，讓包材循環行動更貼近消費者的生活。

台灣大哥大 momo 減碳 網購

延伸閱讀

三三會林伯豐重申10大建言 提醒政府將核能納入基載電力

台灣大選後接受美媒專訪 布林肯強調台海和平穩定

公平會重罰凱擘與大富媒 業界熱議罰得好重

「全球都在關注」！台灣大選登BBC、NHK首頁 外媒皆聚焦在這點

相關新聞

鴻海攜手 HCL 集團 在印度成立半導體封測廠

鴻海（2317）今（17）日晚間公告，代子公司Foxconn Hon Hai Technology India Mega...

仁寶旺年會／「毛利率成功脫離茅山道士魔咒」 許勝雄親曝調薪幅度

代工大廠仁寶（2324）今（17）日於南港展覽館舉辦旺年會，董事長許勝雄指出，大家原本看好今年經濟環境，有機會於三月前「...

路透：台積電已取得新台幣343億元綠債資格認可 可望於近期標售

路透17日引述兩位消息人士報導，全球晶圓代工龍頭台積電已取得新台幣343億元的綠色債券資格認可，近期將伺機標售。

「台電虧損最後終究全民負擔」 許勝雄認為台灣應思考1問題

金仁寶集團董事長許勝雄今日被問及台電虧損、核電廠延役、核四重啟等問題，許勝雄說，自己已經不想討論政治與政策議題，但針對台...

微軟Copilot商轉 將同步帶動AI伺服器AI PC發展

AI話題持續延燒，集邦今日發布報告指出，AI熱議今年將拓展至更多邊緣AI應用，或延續AI伺服器（ server）基礎，推...

行政院專案小組訪視楠梓產業園區 落實工廠安全管理機制

去年9月22日屏東明揚工廠發生大火造成嚴重死傷，行政院成立工廠安全統合管理機制專案小組。行政院政務委員吳澤成及張子敬今天...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。