代工大廠旺年會仁寶打頭陣 總經理翁宗斌會前透露今年積極評估歐洲設廠

代工大廠旺年會今（17）日由仁寶（2324）打頭陣，總經理翁宗斌會前受訪時表示，不只是先前的墨西哥廠、美國廠，因應地緣政治情況，配合客戶要求，今年積極評估歐洲設廠的可能。

另外，翁宗斌也說，對於新事業的轉型，去年下半年已採取更積極的策略，今年開始把併購（M&A）當成重點，目標未來二至三年至少要有2-3個併購案，併購標的鎖定醫療、車電及5G通訊三大領域。

翁宗斌解釋，目前正在佈局的產業太大了，希望讓過去投資發揮更好效果，與過去的策略相互配合，這是要啟動併購的主要原因。