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地緣政治影響布局 仁寶宣布：積極評估歐洲設廠
仁寶總經理翁宗斌今日透露，受地緣政治影響，再加上需配合客戶需求，仁寶現在正在評估歐洲設廠事宜，讓集團海外據點不只有墨西哥、美國工廠，歐洲也正在積極評估設廠。
金仁寶集團旗下仁寶電腦旺年會今日登場，仁寶董事長許勝雄、副董事長陳瑞聰、總經理翁宗斌今日現身會場談未來展望。最大的變化就是宣佈正評估赴歐投資以因應客戶需求，同時更積極啟動併購計畫，創造成長。
仁寶董事長許勝雄指出，2023是一個充滿挑戰與變化的一年，無論是產業技術和經濟政治面，甚至全球國與國之間都有衝突。
許勝雄今日歷數2018至2022年從貿易戰、烏俄戰爭、通膨帶來的衝擊，美國升息10次等問題影響民眾消費能力，去年GDP降至3%左右，主要往來國家GDP也有所調整，「我們遇到紅海危機及運輸環境惡化，本來希望2024年可以軟著陸，現在看來有點挑戰。仁寶面對近年環境變化，我們採取許多策略，包括必須開源節流創造效益。」
許勝雄說，近幾年投入很多新產品，包括車用電子、5G、生物科技、遠距醫療、智慧醫療等，都需要將此領域擴大，成為主要動能，原先計劃在瑞芳成立醫院，今年陸續啟動蓋廠、將硬體設施進駐，預計2026年底落成及營運。
展望今年整體營運狀況，翁宗斌說，仁寶在AI NB、雲端腳步積極，AI產品豐富，會跟著微軟一起推出AI PC，伺服器也與AMD、輝達、英特爾配合的機種，「在AI上不會落於人後」。
另一重點則是通訊5G、醫療、車用電子產品。翁宗斌說，仁寶現正評估歐洲設廠事宜，今年不只是墨西哥、美國有廠，歐洲也在積極評估。
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